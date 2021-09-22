خاص | كومان يستفز إدارة برشلونة في مؤتمر قادش

ماذا فعل كومان؟

حرض رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة على استفزاز إدارة برشلونة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق لمباراة الغد أمام قادش خارج ملعبه.

الهولندي فاجأ الجميع في المؤتمر الصحفي، حيث ظهر في غرفة الصحافة، لكنه لم يقبل الأسئلة ثم قرأ ببساطة بيانًا كتبه، ليغادر غرفة الصحفيين لاحقًا.

وعلم جول أن قراءة البيان كانت استراتيجية كومان، ولم يعرف إدارة النادي شيئًا وهناك بعض الانزعاج حيال ذلك.

ماذا قال كومان في البيان؟

دخل رونالد كومان غرفة الصحافة لإجراء المؤتمر على هامش مباراة الغد وبدأ بقراءة البيان.

وجاء البيان كالتالي: "صباح الخير جميعًا، النادي حاليًا معي في حالة إعادة بناء، وهذا مرتبطًا بالوضع المالي للنادي، ويعني أن علينا إعادة بناء الفريق دون أن نكون قادرين على القيام باستثمارات كبيرة"

وأضاف: " تحتاج كرة القدم إلى وقت، ويمكن للشباب أن يصبحوا عظماء في غضون عامين".

وتابع: "الشيء الجيد هو أن الشباب سيتمكنون من الحصول على فرص مثلما حدث مع تشافي وإنييستا من قبل".

وأتم حديثه: "نحن نعتمد على دعمكم في هذه الأوقات الصعبة، نحن كفريق ولاعبين سعداء للغاية بالدعم الذي تلقيناه من الجماهير في المباراة ضد غرناطة".

ما هو موقف كومان الأخير؟

أصبح جليًا للجميع أن بقاء الهولندي في قيادة البرسا أمرًا تحيط به الشكوك، في خضم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي على المستوى المحلي والأوروبي.

فحسب "موندو ديبورتيفو" فإن كومان أمام اختبار أخير، في مباراة الفريق غدًا مع قادش خارج ملعبه.

وجميع المؤشرات تؤكد ضرورة الفوز على قادش، وكذلك أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم، من أجل حفاظ كومان على وظيفته.

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