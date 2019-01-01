خاص | كولاسيناك يطالب بنسيان واقعة الاعتداء عليه وأوزيل

اللاعب وعائلته تحت الحماية في لندن

أكد سياد كولاسيناك، لاعب أرسنال، أن واقعة التعدي عليه وزميله مسعود أوزيل أصبحت من الماضي، وأنه يمضي في حياته بشكل طبيعي.

وتعرض الثنائي لاعتداء من مجموعة مسلحة أمام منزل اللاعب البوسني، وحُكم على أحد المعتدين مؤخراً بالسجن لعشرة أعوام.

وقال البوسني مع "جول": "مسعود قام بزيارتي، خرجت ووقفت معه أمام سيارته، وفجأة دراجة نارية توقفت بجوارنا، فكرت ماذا سيحدث".

وأتبع: "فجأة أحدهم أخرج سلاحاً وقلت إن هذا دوري للتحرك، حاولت البقاء هادئاً والرد، كان موقف خطير، سعيد أننا لم نتعرض للأذى".

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وأكمل كولاسيناك: "يجب تناسي الأمر لأنه انتهى، من المضحك الآن أن تذهب للتسوق وهناك من يشاهدك، ولكن ذلك تم بالاتفاق مع النادي".

وختم: "الأمر بغرض الأمان، ومهم لعائلتي، ولست مجبراً للحديث عنه لأشعر أنني أفضل، لست قلقاً ولا أفكر في ترك لندن، عائلتي سعيدة هنا".

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ولعب كولاسيناك 12 مباراة بقميص أرسنال هذا الموسم في كل المسابقات.