خاص | كورونادو: الضغط سبب خسارة الاتحاد للدوري ولا أفهم تقارير رحيلي

"جول" أجرى حوارًا خاصًا مع النجم البرازيلي إيجور كورونادو نجم نادي الاتحاد.

هناك بعض اللاعبين الذين يجبرون الجماهير على شراء تذاكر مباريات فرقهم المفضلة، من أجل إمتاع أعينها بمهاراته وموهبته التي تُمتع العين والقلب، وبعد فترة طويلة من عدم وجود مثل هذه النوعية من اللاعبين، قام الاتحاد بضم البرازيلي إيجور كورونادو الذي أمتع وكان علامة فارقة في مستوى العميد موسم 2021-2022.

كورونادو الذي انضم إلى الاتحاد في صيف 2021 قادمًا من الشارقة الإماراتي، بصماته كانت واضحة للجميع، وكان يسير بخطى ثابتة نحو جائزة أفضل لاعب بالموسم، ولكن الإصابة اللعينة تمكنت منه وأبعدته فترة طويلة عن النمور وعن مستواه المعهود.

وبعد الإخفاق في تحقيق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، يركز كورونادو بكل قوة من أجل تصحيح أخطاء الماضي والتركيز على تحقيق البطولة الموسم القادم 2022-2023، فهل يتمكن من تحقيق تلك الأهداف؟

موقع "جول" أجرى حوارًا شيقًا مع إيجور كورونادو واحد من أفضل لاعبي الاتحاد موسم 2021-2022، حدثنا فيه عن بعض الأمور الخاصة به شخصيًا، وأيضًا ما حدث مع الاتحاد الموسم الماضي، بالإضافة إلى طموحاته للموسم القادم، نترككم في السطور التالية لحديث كورونادو..

هل وجدت اختلافًا بين الدوريين الإماراتي والسعودي؟

البطولتان تنافسيتان بشكل كبير وقويتان، الكثير من اللاعبين الأجانب حول العالم يأتون معتقدين أن المنافسة ستكون سهلة بهما، هم يرتكبون خطأً كبيرًا، وربما هذا هو سبب عدم بقاء عدد من الأجانب لفترة طويلة في الإمارات والسعودية، لكن ما هو مؤكد أن المنافسة قوية للغاية بهما، الدوري السعودي حاليًا به الكثير من اللاعبين الأجانب وأصبحوا يستقدمون حراسًا أجانب، وهذا يجعل الدوري يخطو خطوة جديدة للأمام.

كيف تأقلمت سريعًا مع نادي الاتحاد لتصبح من أفضل لاعبيه بالموسم؟

عندما وصلت إلى نادي الاتحاد وجدت ترحيبًا كبيرًا، خاصة من المدرب فابيو كاريلي واللاعبين البرازيليين بكل تأكيد، وكل اللاعبين وهذا ما ساعدني على تقديم أفضل ما لدي في أسرع وقت وأصل إلى أفضل مستوى لي.

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ما هو ردك على ما يثار حول رغبتك في الرحيل عن الاتحاد؟

عما يدور حول احتمالية رحيلي عن نادي الاتحاد؛ لا أهتم بتلك الأخبار ولا أعلم لماذا تلك الأخبار منتشرة ولكنني أؤكد على أنني مستمر مع العميد.

لماذا خسر الاتحاد الدوري السعودي في الأمتار الأخيرة؟

من الصعب أن نقول لماذا خسرنا الدوري السعودي في اللحظات الأخيرة فالأمر ليس سهلًا بالنسبة لنا، والموسم كان غريبًا بالنسبة لنا، وأعتقد أننا لعبنا 7 مباريات أو 8 خلال آخر 3 شهور.

لا أعلم أنك لا تلعب حوالي 5 أو 6 مباريات شهريًا، ولذلك كثرة التوقفات جعلتنا نتراجع إلى الخلف، ولا أعلم لماذا، وأعتقد أن الضغط سيطر على اللاعبين، ولكن حان الوقت لنسيان الماضي والتعلم من الأخطاء، والآن لدينا مستقبل مشرق علينا أن نظهر أننا تعلمنا من تلك الأخطاء الموسم القادم.

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الجميع يعلم أن علاقة كونترا باللاعبين كانت رائعة، كيف كانت ردة فعله بعد خسارة الدوري؟

المدرب كان رد فعله مثل الجميع، فالجميع كان حزينًا ومحبطًا، لأننا عملنا بكل قوة منذ بداية الموسم، ولم نكن نتمنى أن يحدث هذا الأمر، ومن عامل الملابس إلى رئيس النادي الجميع كان حزينًا لما حدث.

ولكن كما قلت أن أمامنا الآن موسم جديد، ولدينا بعض الأمور يجب النظر إليها.

كيف التقى جمهور الاتحاد بك بعد خسارة الدوري؟

للأمانة لم أقابل الجماهير بعد آخر مباراة، لأن جميعنا غادر لقضاء إجازاتنا، لكن غالبية الرسائل كانت إيجابية والجمهور دعمنا لما قدمناه طوال الموسم، كان الجمهور رائعًا، متأكد من أنهم سيقفون معنا من جديد في الموسم المقبل.

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في أي مركز تفضل اللعب، صانع الألعاب أم الجناح؟

أفضّل اللعب في مركز 10 "صانع الألعاب" في المنتصف، ولكن مركز الجناح ليس المفضل لي، ولكنني جاهز للعب في أي مركز يطلبه مني المدرب وسأكون سعيدًا، ولكنني أفضل اللعب بالمنتصف.