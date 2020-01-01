خاص | كوتينيو هو أمل برشلونة لإعادة نيمار والتعاقد مع لاوتارو

سيباع لا محالة..

لم تتغير رغبة مسؤولي برشلونة في التخلص من لاعبهم فيليب كوتينيو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ أن بيع لاعب بايرن ميونخ الحالي هو الأمر الأهم للتعاقد مع نيمار و لاوتارو مارتينيز في إطار السعيّ نحو تدعيم الهجوم الكتالوني.

ولم يفلح كوتينيو في تعويض نيمار كما كانت تحلم جماهير البرسا، لتُرسله إدارة بارتوميو إلى بايرن ميونخ مُعارًا في الصيف الماضي مع وجود بند شراء غير إلزامي بقيمة 80 مليون يورو.

الأكيد أن النادي الألماني لن يُجدد إقامة صاحب الـ27 عامًا في الأليانز آرينا، فلم يقدم كوتينيو الأداء الذي يتناسب مع قيمته المادية العالية، مما يُزيد من تعقيد موقفه خصوصًا وفي ظل أبواب برشلونة المغلقة تمامًا أمامه.

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في الأيام الماضية خرج كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، وكال المديح لكوتينيو، وبالتبعية خرجت تقارير تُشير إلى إمكانية عودته بعد انتهاء إعارته في ألمانيا، بيد أن مصادر جول أكدت أن الوضع كما هو ولا يوجد نية لإحياء مسيرته في البلوجرانا مجددًا.

إدارة بارتوميو تسعى حاليًا إلى جمع 40 مليون يورو من أجل موازنة السنة المالية بالصورة المثالية، مع وجود 85 مليون آخرين بالفعل تم تأمينهم بفعل بيع اللاعبين الآخرين والإعارات.

حتى الآن، جمع برشلونة 40 مليون من انتقال مالكوم إلى زينت، و2 مليون من انتقال سانتي بالنسيا إلى سانت إيتيان، و8 مليون من انتقال أليخاندرو ماركيز إلى رديف يوفنتوس، مع 8.5 مليون ثمن إعارة كوتينيو للبايرن.

كما دفع شالكه 1.5 مليون يورو في إعارة جان كلير توديبو، ويفترض أن يدفع خيتافي 6 مليون يورو في شراء مارك كوكوريلا بحلول الصيف ومليون يورو من روما لإعارة كارليس بيريز (11 مليون في الصيف كخيار شراء إلزامي).

وأخيرًا، ينتظر برشلونة أيضًا 8 مليون يورو من براجا بخصوص لاعبها المعار أبل رويز، إلى جانب وجود فرصة في جني 10 مليون يورو من بيع موسى واجي إلى نيس حال ممارسة النادي الفرنسي خيار الشراء.

بهذا سيكون إجمالي الأموال 95 مليون يورو، وتُريد الإدارة أن تتجاوز 125 مليون يورو لموازنة السنة المالية، وبالتالي، فإن بيع كوتينيو هو السبيل الوحيد لإدراك تلك الغاية.

الهدف المثالي لإدارة البرسا هو بيع البرازيلي إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ففقط أندية البريميرليج هي من لديها الإمكانية على دفع المبلغ الكبير الذي ستطلبه الإدارة الكتالونية.

ويُعد تشيلسي وبُناء على رغبة مدربه فرانك لامبارد هو الأكثر اهتمامًا بالحصول على توقيع كوتينيو لخلافة مواطنه ويليان في الميركاتو الصيفي المقبل، ولا يزال مستقبل الصفقة مجهولًا بالنظر إلى ما تعيشه كرة القدم جراء فيروس كورونا.

في نهاية المطاف، إذا نجحت خطة الإدارة وتم موازنة السنة المالية، سيكون بمقدور إدارة برشلونة أن تتوجه صوب التعاقد مع الثنائي نيمار ولاوتارو مارتينيز، مما يُبرز قيمة وأهمية كوتينيو الاقتصادية في الفترة الراهنة.

