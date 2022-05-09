خاص | كواليس اجتماعه بالجامعة .. خليلودجيتش يتمسك بالمغرب وجلسة مع زياش

لا تزال الجامعة الملكية المغربية تبحث عن فرض حالة الاستقرار على المنتخب الوطني قبل انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، بعد فترة خلافات جمعت البوسني وحيد خليلودجيتش؛ المدير الفني لأسود الأطلس، بعدد من اللاعبين.

الأزمة تطيح بحجي:

منذ تولي المدرب البوسني قيادة منتخب المغرب، جمعته عدة أزمات بعدد من نجوم الفريق، على رأسهم حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الرزاق حمد الله.

هذه الأزمة تسببت في إعلان الثنائي زياش ومزراوي الاعتزال الدولي، طالما استمر خليلودجيتش مديرًا فنيًا للفريق، فاعتذرا عن عدم الانضمام لمعسكر المغرب في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

قرار الثنائي جاء بعدما انتقدهما وحيد أكثر من مرة في وسائل الإعلام، متهمًا إياكلاهما هم بعدم الاحترافية والتهرب من المباريات.

هذه الأزمات تسببت في الإطاحة بمصطفى حجي من الجهاز المعاون للمدرب البوسني، فقد حمله المسؤولون مسؤولية اشتعال الأزمات بين المدرب واللاعبين. (طالع التفاصيل)

ما هي تفاصيل اجتماع خليلودجيتش مع مسؤولي الجامعة؟

الجامعة الملكية المغربية برئاسة وديع جريء عقدت اليوم الإثنين، اجتماعًا مع خليلودجيتش في حضور عدد من أفراد الجهاز المعاون له، لمناقشة الأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وعلم "جول" من مصادره الخاصة في الجامعة أن المدرب البوسني أخبر المسؤولين بتمسكه بمواصلة مشواره مع أسود الأطلس، مؤكدًا لهم أن المغرب قد تكون بمثابة الحصان الأسود للمونديال، ما إذا توفرت الظروف المناسبة للمنتخب.

وأوضحت مصادرنا أن هناك ثلاثة من كوارد المنتخب المغربي وافقوا خليلودجيتش الرأي، وأعربوا عن تمسكهم ببقائه في منصبه.

وخلال الاجتماع، أكد المدير الفني لأسود الأطلس أنه لا تجمعه أي مشكلة شخصية مع أي من لاعبي الفريق، مشددًا على أنه يفتح الباب أمام أي لاعب يريد الانخراط مع المجموعة ويُظهر احترامه لقميص المغرب.

كذلك أكدت المصادر أنه سيكون هناك اجتماعات خلال الفترة المقبلة، تجمع بين خليلودجيتش وزياش ومزراوي وحمد الله وجهًا لوجه، لتسوية أي خلافات.

ماذا قدم خليلودجيتش مع المغرب؟

صاحب الـ69 عامًا يقود منتخب المغرب منذ أغسطس 2019، وخلال تلك الفترة، خاض 27 مباراة، فاز في 18 منها، وتعادل في سبع، وخسر مباراتين.

وودعت المغرب معه كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 من دور ربع النهائي، بالهزيمة أمام منتخب مصر 2-1.

فيما تمكن من قيادة الأسود للتأهل لنهائيات مونديال قطر 2022، بالفوز في المباراة النهائية من التصفيات أمام الكونغو بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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