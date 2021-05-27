خاص | كاريلي يكشف سر نجاحه في تحديات الاتحاد بالدوري السعودي

كاريلي يحدث عن تجربته مع نادي الاتحاد

عبر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عن سعادته لما حققه مع فريقه، متحدثًا عن التحديات التي واجهته في مهمته مع العميد، من أجل الوصول إلى مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

كاريلي قاد الاتحاد لتحقيق نتائج طيبة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث، خلف الهلال البطل، والشباب الوصيف، وهناك فرصة للحصول على المركز الثاني.

ماذا قال كاريلي عن ما قدمه مع الاتحاد؟

وخلال تصريحات خاصة لـ"جول" قال كاريلي: "أنا سعيد للغاية، بعد تحقيق هدف النادي، باحتلال مركز يضمن مشاركة الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم القادم".

فابيو تابع: "نحن فخورون جدًا بفريقنا، والعمل الذي قدمه نادي الاتحاد ببطولة الدوري السعودي، وبالتأكيد ما تحقق أعلى من التوقعات التي كانت لدينا في بداية البطولة".

الاتحاد كان يعاني مع بداية الموسم الحالي من النتائج السلبية، ولكنه تمكن من تعديل الأوضاع، وحقق الفريق نتائج إيجابية، جعلته ينافس على لقب الدوري في الأمتار الأخيرة.

كيف دخل الاتحاد في الصراع على صدارة الدوري؟

المدرب البرازيلي أردف: "وصلنا مع نادي الاتحاد إلى واقع آخر، لأننا كنا نصارع الهبوط في قاع الجدول، ونقاتل من أجل الهروب، ولكن اليوم اللاعبين وضعوا الاتحاد في مكانه".

المدير الفني للاتحاد واصل: "الاتحاد كان يقاتل من أجل أهداف كبيرة وألقاب، بالإضافة إلى مقعد مؤهل إلى دوري أبطال آسيا، وهذا ما تحقق هذا الموسم بالفعل".

كيف يفكر كاريلي حاليًا؟

واختتم كاريلي تصريحاته قائلًا: "علينا العمل على إنهاء المنافسة بشكل جيد مع نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بتحقيق الفوز في آخر مواجهة لنا، بالكلاسيكو أمام النصر".

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره النصر مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة 30 "الأخيرة"، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يحتل المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، خلف الهلال صاحب الصدارة بـ58 نقطة، ثم الشباب 54 نقطة، بينما يمتلك العميد 53 نقطة.

هل يستمر كاريلي مع الاتحاد؟

ينتهي عقد المدرب البرازيلي كاريلي مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد عقده مع النمور حتى الآن، حيث أكدت تقارير صحفية على أنه سيرحل في ظل عدم وجود رغبة من الإدارة لتجديد عقده.

كاريلي خرج بتصريحات خلال الفترة الماضية، عن أنه توصل لاتفاق مع الاتحاد بشأن تجديد عقده، ولكن الأمر متوقف حاليًا على موافقة وزارة الرياضة.

وفي نفس السياق، تشير بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي الاتحاد يتفاوض مع أكثر من مدرب من أجل تدريب العميد خلال الفترة المقبل.

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