خاص - فيديو | إدواردو: لست من قرر الرحيل عن الهلال، وإقالة لوشيسكو كان قرارًا خاطئًا

نجم شباب الأهلي حل ضيفًا على جول النسخة العربية، إليكم الجزء الثالث من الحوار

قال كارلوس إدواردو نجم هجوم شباب الأهلي الإماراتي أن رحيله عن الهلال لم يكن قراره بل المسؤولين في النادي، مؤكدًا على قوة علاقته بجماهير الموج الأزرق.

النجم البرازيلي أجرى حوارًا خاصًا مع جول النسخة العربية أكد خلاله أن قرار الهلال إقالة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو كان خاطئًا، كما وجه رسالة خاصة للجماهير الهلالية طالبهم خلالها بالصبر على لوسيانو فييتو وعدم تكرار تجربة مقارنته بالنجم تياجو نيفيز.

نشرنا في وقت سابق الجزأين الأول والثاني، ونستعرض في السطور التالية الجزء الثالث من حوار كارلوس إدواردو الخاص مع جول النسخة العربية ..

جمهور الهلال يطلق عليك لقب "السوبر"، علاقتكما تطورت كثيرًا منذ اليوم الأول، كيف توطدت علاقتكما هكذا؟

لأنني في أول مباراة لي مع الهلال أمام النصر بلندن، سجلت هدف الفوز بكأس السوبر، بعدها سجل عديد الأهداف وحصدت الألقاب، وهو ما جعل الجمهور يلقبني بالسوبر.

دائمًا ما كان يقارنك جمهور الهلال بالبرازيلي ريفالينو، الذي لعب للزعيم من 1979 إلى 81، حتى أنهم اعتبروك أفضل منه، ما رأيك في ذلك؟

مقارنتي به شيء يدعو للفخر، فقد كان لاعبًا رائعًا، كان رائعًا بالنسبة لي أن أسجل أهدافًا للهلال أكثر منه، فهو أسطورة.

سجلت 81 هدفًا في 156 مباراة مع الهلال، لكن تفاجأ الجميع برحيلك، ما أسباب رحيلك؟

لست أنا من قرر الرحيل عن الهلال، لكن عقدي انتهى، والنادي قرر إنهاء كل شيء، وهذه هي كرة القدم، الآن أنا في شباب الأهلي، لكن سيبقى الهلال في قلبي، فقد قضيت أوقاتًا رائعة به ولدي أصدقاء هناك، حتى أنني أشعر أن الجمهور السعودي كعائلتي، كل ذلك يجعل الهلال دائمًا في قلبي.

ألم يقدم لك مجلس الهلال أي عرض لتجديد عقدك؟

قدموا لي عرضًا، لكنه كان سيئًا جدًا جدًا جدًا.

منذ رحيلك، حدث الكثير بالهلال، على رأس الأحداث كان إقالة رازفان لوشيسكو، المدرب قال أنه صُدم بهذا القرار، فما رأيك أنت؟

أعتقد أن كان قرارًا خاطئًا، لأنه مدرب رائع، ويرتبط بعلاقة جيدة مع اللاعبين والنادي، وتراجع الفريق من الوارد أن يحصل بأي فريق، هو أمر طبيعي، فلا يوجد فريق بالعالم يحقق الانتصارات دائمًا، بجانب أنه فاز بالدوري المحلي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، لذلك قرار الإدارة خاطئ.

ماذا حدث بعد التتويج بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي؟ لماذا تراجع الهلال بهذا الشكل؟

أعتقد أن التراجع يحدث لكافة أندية العالم، حدث بريال مدريد وبرشلونة، بجانب أن أفضل ما في الكرة السعودية هو الجمهور، والأمر يكون مختلفًا تمامًا عندما يلعب الهلال بدون جمهوره، الفريق تأثر بغياب الجماهير في رأيي.

البعض يرى أن الهلال لم يتمكن إلى الآن في إيجاد البديل المناسب لك، هل تعتقد أن الفريق بحاجة للاعب مثلك؟

عندما انضممت للهلال، كان الجمهور دائمًا ما يقارنني بتياجو نيفيز، والآن هم يقارنون لاعبين آخرين بي، هذا الأمر سيئ، عليهم منح اللاعبين الجدد الثقة، بالإضافة إلى أنني أرى أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب جيد، فقط يحتاج إلى الوقت، كي يتأقلم مع الدوري، فلا يوجد لاعب يؤدي بشكل جيد بأي فريق فور وصوله.

هل تعرف المدير الفني الحالي للهلال روجيرو ميكالي؟

نعم، أعرف أنه برازيلي، وعندما تولى مسؤولية الفريق الأول، بعث برسالة لي يطلب مساعدتي في بعض الأشياء.

ماذا قلت له عن الهلال؟

هو فقط راسلني لأنني برازيلي مثله، وأنا آخر برازيلي لعب للهلال، كان يريد أن يتعرف على اللاعبين، أخبرته ببعض الأشياء، أتمنى أن أكون قد ساعدته قليلًا.

ما رأيك به كمدرب؟ هو ليس معروفًا في المنطقة العربية.

هو مدرب جيد، ومعروف بالبرازيل، فقد فاز بالأولمبياد مع السامبا، ومن الجيد أن يقود الهلال، فلم نر مدربًا برازيليًا يعمل بالزعيم منذ فترة طويلة.