خاص | قمة بين أليجري وإدارة يوفنتوس لمناقشة مستقبل رونالدو والصيف!

هل يبقى أم يرحل؟

ذكرت مصادر خاصة لجول أن ثمة اجتماع قد عُقِّد بين ماسيميليانو أليجري وإدارة يوفنتوس يوم الخميس من أجل مناقشة قضايا سوق الانتقالات الصيفية في البيانكونيري.

وأحد أهم القضايا التي تم تداولها في هذا الاجتماع كانت مستقبل كريستيانو رونالدو في مدينة تورينو، خصوصًا مع الشائعات التي لا تتوقف عن رغبة اللاعب في مغادرة أليانز ستاديوم.

ولا يزال عقد رونالدو ممتدًا مع يوفنتوس حتى صيف 2022، غير أن الفشل الأوروبي للعام الثالث على التوالي والذي صاحبه فشل في الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي، جعل احتمالية رحيل الدون كبيرة.

هل يبقى رونالدو مع يوفنتوس؟

ووفقًا لما قالته مصادر جول، فإن مسؤولي يوفنتوس مقتنعون بأن رونالدو يدرس الخيارات المختلفة المتاحة أمامه خلال السوق الصيفية الحالية في الفترة الراهنة.

أما بالنسبة إلى أليجري نفسه، فإنه يضع عينه أولًا وأخيرًا نصب إيجاد حل للموقف الراهن في أسرع وقت ممكن وذلك في إطار سعيه لتوحيد قائمة يوفنتوس قبل بداية الموسم المقبل.

من ضمن القضايا الشائكة التي تم تداولها في الاجتماع أيضًا كانت مستقبل باولو ديبالا، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجديد ولم يتوصل إلى اتفاق على التجديد حتى الآن مع إدارة اليوفي.

ما هي طلبات أليجري لدعم يوفنتوس في الميركاتو الصيفي؟

تظل الأولوية بالنسبة لأليجري هي التعاقد مع لاعب وسط ملعب قوي، وهو يوجه عينه نصب لاعب ساسوولو المتألق مانويل لوكاتيلي.

لكن التعاقد مع لوكاتيلي يبدو صعبًا بعض الشيء في ظل ارتباط اللاعب بالعديد من الأندية الأخرى وفي مقدمتها مانشستر سيتي.

وقد يسجل ميراليم بيانيتش عودته مرة أخرى إلى يوفنتوس، حيث أن العلاقة المميزة التي تجمعه بأليجري قد تغريه لترك مقاعد بدلاء برشلونة والعودة للمشاركة أساسيًا رفقة السيدة العجوز.

كل تلك الأمور تمت مناقشتها بجدية شديدة في اجتماع الخميس، ولكن النتائج النهائية غير معروفة بعد.

ما هي أهداف يوفنتوس مع أليجري؟

بعد تتويجه بـ11 لقبًا في ولايته الأولى رفقة يوفنتوس جميعهم على الصعيد المحلي، يبقى حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا ملحًا أمام أليجري في ولايته الثانية بأليانز ستاديوم.

تحقيق دوري الأبطال ينطوي على عمل كبير في قائمة العملاق الإيطالي حاليًا وفقًا لرؤية أليجري، غير أن موقفه النهائي من كريستيانو رونالدو لا يزال مجهولًا إلى حد كبير.

ووجبت الإشارة في النهاية أن أحد أسباب مغادرة أليجري ليوفنتوس كانت كرته الدفاعية التي لا تتناسب مع ما يطمح إليه رونالدو.

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