خاص | فيفا يعاقب 4 أندية إنجليزية بسبب شكوى البرازيل

فيفا تستجيب وتطبق العقوبات على 4 أندية انجليزية

طبق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبات على ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد على خلفية شكوى الاتحاد البرازيلي.

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قدم شكوى إلى "فيفا" بسبب رفض أندية الدوري الإنجليزي التخلي عن الدوليين البرازيليين للمشاركة في تصفيات كأس العالم الخاصة بأمريكا اللاتينية.

ما هي العقوبة المفروضة؟

حسب مصادر خاصة لـ "جول" فإنه سيغيب 8 لاعبين برازيليين عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع بعد تطبيق نظام "منع اللاعبين من المُشاركة لمدة 5 أيام مع أنديتهم بعد رفض أندية البريميرليج السماح للاعبين بتمثيل منتخباتهم".

أندية الدوري الإنجليزي كانت قد صوتت بشكل جماعي لمنع اللاعبين من الارتباط بفرقهم الوطنية هذا الشهر إذا كان ذلك يعني السفر من وإلى بلد مدرج في القائمة الحمراء لحكومة المملكة المتحدة امتثالًا لقواعد مكافحة فيروس كورونا، والتي تشمل البرازيل والأرجنتين وتركيا وغيرها.

وكانت هناك مخاوف من أن السفر من وإلى تلك البلدان المدرجة في القائمة يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة اللاعبين،.

من هم اللاعبين الـ8؟

ثمانية لاعبين برازيليين تم استدعاؤهم مع السيليساو ولم يسافروا، وهم ثلاثي ليفربول، أليسون، فابينيو وروبيرتو فيرمينو، وثنائي مانشستر سيتي إيدرسون وجابرييل جيسوس، وتياجو سيلفا لاعب تشيلسي، وفريد ورافينيا لاعب مانشستر يونايتد وليدز.

ستكون فترة العقوبة من 10 إلى 14 سبتمبر، وهو ما سيمنع تياجو سيلفا وفريد من اللعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ومع استبعاد حارس المرمى الاحتياطي زاك ستيفن بسبب فيروس كورونا، سيضطر مانشستر سيتي إلى اللجوء إلى الخيار الثالث وهو المخضرم سكوت كارسون يوم السبت مع إيقاف إيدرسون.

كما تم استدعاء ريتشارليسون مهاجم إيفرتون ومنعه من السفر من قبل ناديه، لكن يقال إن البرازيل لم تطلب منه أن يتم إدراجه في الحظر الذي يريد تطبيقه على الآخرين لأن النادي سمح له بتمثيل السيليساو في الأولمبياد.

كيف سيكون رد رابطة الدوري الإنجليزي؟

حسب مصادرنا فإن الأندية الإنجليزية لن تجلس مكتوف الأيدي، وتستعد للضغط لتغيير القرار وإيجاد حل.

على أي حال، يبدو أن الاتحاد البرازيلي انتصر بعد أن استجاب فيفا للدعوة بعد أن منعتهم أنديتهم من السفر وهذا مخالف لقواعد الفيفا، التي تلزم الأندية بالإفراج عن أي لاعب تم استدعاؤه للواجب الوطني.

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