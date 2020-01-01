خاص | فيتوريا يجدد عقده مع النصر لمدة موسمين

تعرف على تفاصيل عقد روي فيتوريا مع النصر.

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في التوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأصفر، من أجل تجديد تعاقده مع العالمي لمدة موسمين.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع روي فيتوريا في يناير 2019، ليقود الفريق لتحقيق بطولتي الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر المحلي الموسم الماضي.

وعلم "جول" من مصادره، أن المدرب البرتغالي قام بتجديد تعاقده مع النصر، حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي عن التجديد خلال الساعات المقبلة من جانب ناديه.

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وأشارت المصادر إلى أن فيتوريا سيحصل على مبلغ 6 ملايين يورو في الموسم الواحد من نادي النصر، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على كافة شروط العقد.

روي فيتوريا يقود النصر لتقديم مستوى مميز خلال الفترة الماضية، ما دفع إدارة النادي لتجديد التعاقد معه لمدة موسمين قادمين، بعد انتهاء عقده منذ أيام.

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ويستعد النصر لانطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث سيواجه الفتح مساء يوم الأحد المقبل.

يذكر أن فيتوريا قاد النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل توديعه البطولة على يد برسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية.