خاص | فلامنجو البرازيلي يرفض عرضًا مغريًا من النصر السعودي لضم أراسكيتا

تعرف على سبب رفض فلامنجو لعرض النصر المغربي.

رفضت إدارة نادي فلامنجو البرازيلي، عرضًا مغريًا من نادي النصر السعودي ، بشأن ضم لاعبه الأوروجوياني جيورجيان أراسكايتا، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي النصر يبحث عن التعاقد مع لاعب وسط هجومي مميز خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث أكدت بعض التقارير الصحفية على أنه يفاوض اللاعب الألماني مسعود أوزيل، من أجل ضمه.

وعلم "جول" من مصادره بالبرازيلي، أن نادي النصر السعودي تقدم بعرض وصل إلى 15 مليون يورو، من أجل ضم أراسكيتا، ولكن مسؤولي فلامنجو رفضوا العرض.

المزيد من الفرق

جاء رفض فلامنجو لعرض النصر، بسبب بعض المشكلات المالية التي واجهها الفريق البرازيلي، في صفقة بيع هيرنان بروكادور لنادي النصر سابقًا.

وكان نادي فلامنجو قد دخل في مشاكل مع نادي النصر عام 2014، بعد بيع مهاجمه روكادور، وذلك بسبب عدم التزام الإدارة وقتها بسداد قيمة الصفقة.

رئيس أتلانتا يوافق على انتقال لاعبه إلى النصر السعودي

وتواصل إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، سعيها لضم لاعبين محترفين مميزين خلال الفترة المقبلة، خاصة في منطقة خط الوسط الهجومي، بعد اقتراب رحيل البرازيلي جوليانو دي باولا عن صفوف الفريق.

وعلى جانب آخر، يدرس مسؤولي نادي الهلال، التقدم بعرض رسمي لنادي فلامنجو، من أجل ضم لاعبه برونو هنريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق هنريكي خلال مباراة الهلال أمام فلامنجو بنصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر ديسمبر الماضي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.