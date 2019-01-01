الانتقالات
الانتقالات

خاص - فشل انتقال دوكوريه إلى تشيلسي

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Getty Images
النادي لن يسمح للاعب بالمغادرة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

قرر نادي واتفورد عدم السماح لعبد الله دوكوريه لاعب وسط واتفورد بالانتقال في آخر أيام سوق الشتاء.

 

وعلم جول أنه على الرغم من اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عاماً، إلا أن النادي لا ينوي التفريط في خدماته.

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وتألق دوكوريه في البريميرليج بشكل لافت للأنظار منذ انتقاله إلى واتفورد في 2016 قادماً من رين الفرنسي.

وحظي دوكوريه باهتمام إعلامي كبير نظراً لاستمراريته في المشاركة بمستوى ثابت مع الفريق الإنجليزي.

يذكر أن تومي سميث أسطورة واتفورد قد قدم احتمالية انتقال اللاعب لباريس سان جيرمان في مرحلة ما، كما يرى بول ميرسون لاعب آرسنال السابق أنه كان سيصبح خياراً أفضل من لوكاس توريرا.

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