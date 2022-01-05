خاص | عودة إلى ليفربول؟ كوتينيو يجذب أنظار ثلاثة أندية إنجليزية

يحظى البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني باهتمام كبير من إنجلترا، مع اهتمام ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته.

وحسبما يؤكد "جول" فإن كوتينيو يجذب اهتمام ليفربول وإيفرتون وأستون فيلا، وستكون هناك محاولة من الثلاثي للظفر بخدمات البرازيلي في يناير الجاري.

كوتينيو يفضل العودة إلى إنجلترا بدلًا من التوجه إلى موطنه في البرازيل، وعلى الرغم من عدم تقديم عرض رسمي، يبدو أن المحادثات المباشرة ستتم لا محالة.

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في غضون ذلك، يتوق برشلونة للتخلص من كوتينيو، من أجل إفراغ مساحة في كتلة الرواتب تسمح بتسجيل فيران توريس، وإعداد تحركات أخرى في سوق الانتقالات.

لماذا سيرحل كوتينيو عن برشلونة؟

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يرغب في اللعب لأنه بدأ 13 مباراة فقط خلال الموسمين السابقين.

في حين أن برشلونة مستعد للانتقال إلى خيارات أخرى في خط الوسط المهاجم، ويرغب في حذف راتب البرازيلي من دفاتره.

وستكون إنجلترا مكانًا مألوفًا بالنسبة إلى كوتينيو، الذي تألق بشكل كبير خلال الفترة التي قضاها مع ليفربول.

فيما لا تبدو فكرة العودة إلى البرازيل قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، بسبب أهداف كوتينيو في كرة القدم ومتطلبات الأجور.

ما سبب اهتمام الأندية بضم كوتينيو؟

أندية أستون فيلا وإيفرتون وليفربول هي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع كوتينيو حاليًا.

ويشرف ستيفن جيرارد، زميل كوتينيو السابق في ليفربول، على تدريب أستون فيلا ويعلم القدرات التي يتمتع بها البرازيلي وما يمكن أن يضيفه إلى فريقه.

أما ليفربول، والذي سيعاني خلال يناير من رحيل نجميه محمد صلاح وساديو ماني للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، فيرى في كوتينيو اللاعب القادر على إضافة لمسة إبداعية في خط الوسط.

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