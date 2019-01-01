خاص - عمر النمساوي: سعيد بالانضمام للإنتاج الحربي وفضلته على أندية مصرية أخرى

النمساوي من أفضل لاعبي نهضة بركان المغربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد مسئولي الإنتاج الحربي على التعاقد مع عمر النمساوي الظهير الأيمن لنهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواصل "جول" مع النمساوي للحديث عن انتقاله إلى الإنتاج الحربي والتأكيد على حديث خالد مهدي مدير الكرة بالنادي المصري.

وقال النمساوي في تصريحات خاصة لـ"جول": "نعم.. أتممت اتفاقي مع الإنتاج الحربي خلال الأيام الماضية لأتواجد معهم من الموسم المقبل، وأنا سعيد بالانتقال إلى هذا النادي".

وأشارت تقارير في الفترة الأخيرة إلى وجود بعض العروض بجانب الإنتاج الحربي، تنافس على ضم عمر النمساوي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأضاف اللاعب: "نعم تلقيت أكثر من عرض من الدوري المصري وليس عرض الإنتاج الحربي فقط، ولكنني لن أكشف عن هذه الأندية".

وتابع النمساوي: "فضلت عرض الإنتاج الحربي بسبب الجدية وهو ما ميزه عن العروض الأخرى، وأنا سعيد بالانضمام للدوري المصري".

ومن المفترض أن يصل النمساوي إلى القاهرة خلال 48 ساعة من أجل توقيع العقود والتي ستمتد إلى 3 سنوات مقبلة، حيث تفاوض الإنتاج مع اللاعب مباشرة خاصًة وأن عقده مع نهضة بركان انتهى.