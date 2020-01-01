خاص | عمدة نجريج ينفي إهمال صلاح: "لم يخلع الكمامة طوال الزفاف"

ماهر شتية عمدة نجريج ينفي التصريحات المنسوبة له بشأن إهمال محمد صلاح في الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

نفى ماهر شتية عمدة نجريج مسقط رأس محمد صلاح التصريحات التي تم نسبها له حول مقابلته بنجم ليفربول خلال زفاف شقيقه هذا الأسبوع.

جاء هذا في تصريحات خاصة لجول.كوم، أكد خلالها شتية أن صلاح كان ملتزمًا طوال الزفاف بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وكانت تقارير قد نقلت على لسانه أن صلاح خلع الكمامة وطلب منه خلعها وقام بمعانقته خمس مرات خلال الزفاف.

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وقال شتية: "هذا الكلام عاري من الصحة تمامًا، لا يعقل أن يحتضن أحدهم أي شخص خمس مرات خلال مناسبة واحدة".

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وأضاف: "صلاح كان ملتزم بلبس الكمامة طوال الفرح منذ وصوله في التاسعة والنصف وحتى النهاية في العاشرة أو العاشرة والنصف ولم يخلعها سوى من أجل التقاط الصور رفقة أهله وأصدقاؤه".

وأردف: "صلاح في حالة جيدة، اطمئنيت عليه من والده وخاله على حالته، حاليًا هو في فندق الإقامة ولا يعاني أي أعراض".

وأنهى تصريحاته: "تريزيجيه كان اللاعب الوحيد من منتخب مصر الذي حضر حفل الزفاف، وكان على نفس القدر من المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن عن إصابة صلاح قبل أن يعود ويعلن من جديد عن إصابة ثلاثة لاعبين دون الكشف عن أسمائهم.