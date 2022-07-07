خاص | عرض ضخم من بايرن ميونخ لأجل ضم دي ليخت

البايرن يكسر العادة ويسعى لضم دي ليخت بمبلغ كبير

من المحتمل أن يرسل فريق بايرن ميونخ عرضه الرسمي الأول إلى نادي يوفنتوس بشأن ضم قلب الدفاع ماتياس دي ليخت، في سوق الانتقالات الحالي.

حيث يسعى العملاق البافاري لتقوية صفوفه الخلفية خاصةً بعد رحيل دافيد ألابا الموسم قبل الماضي، ومع مغادرة نيكلاس زوله هذا الصيف أيضًا إلى بوروسيا دورتموند.

وبحسب ما علم "جول" فإن هناك اتصالات جديدة بين بايرن ميونيخ ويوفنتوس، يتخللها الحديث حول عرض مادي قوي للغاية من شأنه أن يجعل إدارة الفريق الإيطالي تترك مدافعها الهولندي.

حيث ينوي النادي الألماني لتقديم عرضه الأول بقيمة 75 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمكافآت.

وهو رقم كبير للغاية من شأنه أن يعجل برحيل دي ليخت، خاصةً بعد أن دفع فيه فريق السيدة العجوز 85 مليون يورو من قبل في عام 2019، بعد منافسة قوية على ضمه مع برشلونة.

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وتأتي تلك الأنباء بعد أن تراجعت احتمالية التجديد بين دي ليخت ويوفنتوس يومًا بعد يوم في الشهر الماضي.

حيث ينتهي عقد المدافع الهولندي بحلول صيف عام 2024، ويرغب يوفنتوس بتجديد التعاقد حاليًا قبل الدخول بالموسم الجديد والحديث عن رحيله قبل آخر عام في عقده.

لكن يبدو وأن دي ليخت لن يتمسك بالبقاء في إيطاليا، حيث قد خرجت بعض التقارير الإسبانية في الأيام الماضية التي تشير إلى انتظار برشلونة لانتهاء عقد اللاعب ومن ثم التعاقد معه مجانًا.

لكن أسهم بايرن ميونخ الآن تزداد إذا ما قدم هذا العرض الضخم لضم قلب الدفاع الهولندي إلى كتيبة العملاق البافاري.

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