خاص | عرض ثالث من ريال مدريد لمبابي، وكيف رد باريس؟

النادي الفرنسي يواصل المماطلة

تقدم نادي ريال مدريد الإسباني، بالعرض الأخير من أجل التعاقد مع كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال بدأ مفاوضاته للحصول على خدمات الدولي الفرنسي، قبل نهاية عقده بعام واحد مع باريس، النادي الذي يبدي تمسكه باللاعب.

النادي الإسباني سبق أن تقدم بعرض أول لضم مبابي مقابل 160 مليون يورو لكنه قوبل بالرفض القاطع من ناصر الخليفي رئيس باريس.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال لم يستسلم وتقدم بعرض آخر قيمته 180 مليون يورو لضم صاحب الـ22 سنة، والرد جاء كما هو وفقًا للتقارير الفرنسية.

مصادر صحفية لموقع "جول" أكدت تقدم ريال بعرض ثالث وصلت قيمته إلى 220 مليون يورو ولكن باريس لم يرد حتى الآن.

ويأتي ذلك كاستمرار لحالة المماطلة التي يقوم بها باريس لعدم بيع مهاجمه الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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إشارة لرحيله؟ قميص مبابي خارج الخدمة بمتاجر باريس

وهو ما يعني أن إمكانية انتقال مبابي إلى ريال الآن تبدو في غاية الصعوبة، ليكون على النادي الإسباني الانتظار للصيف لضمه بالمجان.

يذكر أن مبابي رغم شائعات رحيله عن باريس، إلا أنه شارك في فوز فريقه على ريمس الأحد الماضي بهدفين نظيفين سجلهما بنفسه.