خاص - عبدالعزيز حاتم يتحدث لـ"جول" عن الهزيمة أمام العراق في افتتاح "خليجي 24"

العراق يفوز على قطر بهدفين مقابل هدف

تحدث عبدالعزيز حاتم لاعب المنتخب القطري عن الإخفاق أمام نظيره العراقي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الخليج العربي.

أسود الرافدين حققوا الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى، ليأخذ الأسبقية في مجموعته بحصد أول 3 نقاط في مسيرته بالبطولة.

المنتخب العراقي يتواجد مع قطر والإمارات واليمن في منتخبات المجموعة الأولى من بطولة "خليجي 24" التي تقام على أرض العنابي.

وقال حاتم في تصريحات لـ"جول" عقب المباراة: "أهدرنا الكثير من الفرص في الشوط الأول كانت كفيلة أن تنهي المباراة لصالحنا ولكن لم يحدث".

وأضاف: "المنتخب العراقي تمكن من الفوز باستغلال فرصتين أتيحت لهم خلال أحداث المباراة خطفوا بها الـ3 نقاط، وحاولنا العودة مرة أخرى في النتيجة ولكن سجلنا هدف واحد فقط".

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وتابع حاتم: "أهدرنا الكثير من الفرص ولكن لم يحالفنا الحظ، من الغد سنقوم بالإعداد للمباراتين المقبلتين في حالة الفوز سنتأهل إلى المرحلة المقبلة".

ويواجه منتخب قطر نظيره اليمني، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج العربي، في ستاد خليفة الدولي الجمعة المقبلة.