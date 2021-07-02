خاص| طلب برازيلي للاستعانة بنجم ريال مدريد في الأولمبياد

بعد رفض التخلي عن رودريجو

تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بطلب إلى نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل السماح للاعبه فينيسيوس جونيور، بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

قائمة البرازيل المشاركة في منافسات كرة القدم بالأولمبياد، لم تضم جناح ريال، بسبب تواجده مع الفريق الأول في بطولة كوبا أمريكا.

مصادر صحفية أكدت أن الاتحاد البرازيلي سيقوم بمحاولة تجعل اللاعب يشارك في كلتا البطولتين هذا الصيف.

المدرب أندريه جاردين يطمح في موافقة إدارة ريال على هذا الطلب، لتعزيز حظوظه في الحصول على الميدالية الذهبية في طوكيو.

ويأتي ذلك بعدما نجح في جلب رينيير جيسوس لاعب ريال المعار إلى صفوف بوروسيا دورتموند لتدعيم فريقه.

ومن غير الواضح ترحيب ريال بفكرة ترك فينيسيوس يشارك في الأولمبياد، بسبب العديد من التحفظات أهمها إرهاق اللاعب وعدم حصوله على الراحة الكافية قبل الموسم القادم.

وعلى جانب آخر رفض النادي الإسباني ومدربه كارلو أنشيلوتي السماح للاعبه رودريجو باللعب مع البرازيل في الأولمبياد، لكن تظل الآمال قائمة بخصوص فينيسيوس الذي يعتبر هذه المناسبة من أبرز أحلامه.

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ويفترض أن تنطلق منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في الثالث والعشرين من يوليو الجاري وتنتهي في الثامن من أغسطس القادم، وتقع البرازيل في مجموعة تضم ألمانيا، السعودية، وكوت ديفوار.