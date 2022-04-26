خاص| صفقة جديدة تضخ المزيد من الأموال لخزينة برشلونة

قرر نادي برشلونة الإسباني، تمديد قرضه من مؤسسة "جولدمان ساكس" ومضاعفة عضويته في كامب نو من أجل ضخ المزيد من الأموال بخزينة النادي.

وكانت الصفقة قد تمت سابقًا للمرة الأولى مع العملاق المصرفي الأمريكي، للمساعدة في تمويل إعادة تطوير ملعب كامب نو.

وقالت مصادر لموقع "جول" إن الزيادة في قرض برشلونة وعملية التمديد تمت الموافقة عليها، ولكن لن يتم استخدامها في نشاط سوق الانتقالات هذا الصيف.

ماذا سيحصل برشلونة من جولدمان ساكس؟

ساهم العملاق المصرفي في الأصل بمبلغ 815 مليون يورو للمساعدة في إعادة تطوير كامب نو والمنطقة المحيطة، والتي حصل عليها برشلونة بقرض قيمته 90 مليون يورو.

وتم رفع هذا الرقم الذي تم الاتفاق عليه تحت إدارة الرئيس السابق جوسيب بارتوميو إلى 1.5 مليار يورو العام الماضي بفضل الرئيس الجديد جوان لابورتا.

ولكن المشكلات الناجمة عن جائحة كورونا أبطأت أي سداد محتمل لهذا القرض، الذي تم تمديده حتى فبراير من هذا العام.

ولم يقتصر الأمر على حصول برشلونة على تمديد جديد للقرض، بل ضاعف قيمته إلى 180 مليون يورو أيضًا.

وكجزء من الشروط الجديدة، يجب أن يبدأ العمل في تطوير كامب نو في موعد لا يتجاوز نهاية الموسم هذا العام، على أن يكتمل بحلول عام 2025.

ما هو تأثير القرض على سوق الانتقالات؟

تنص الشروط الجديدة للصفقة على عدم استخدام هذه الأموال في التعاقد مع لاعبين جدد وجلب أي صفقات للفريق.

وكان النادي الكتالوني قد تحدث أكثر من مرة على قدم قدرتهم على شراء أي لاعب بسبب قواعد الدوري الإسباني لتسجيل اللاعبين.

ولكن هذه الصفقة الجديدة لن يكون لها أي تأثير من الناحية النظرية من أجل تسهيل هذه العملية أو التخفيف من تأثير المصاعب المحيطة.

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