خاص .. صفقة تبادلية قوية بين النصر والرائد تطيح بـ"آدم" من العالمي

هل يكمل النصر صفقاته القوية؟

صفقة قوية تتحضر في الوقت الحالي بين نادي النصر ونظيره الرائد، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومع بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020 – 2021.

النصر يسعى لاستكمال موسم الانتقالات بشكل قوي بعد التعاقد مع أكثر صفقة مميزة بقيادة صفوان السويكت رئيس النادي.

كشفت مصادر خاصة لـ"جول" النسخة العربية، أن هناك صفقة تبادلية بين نادي النصر والرائد، تقتضي بتبادل لاعب بالأخر ووصلت المفاوضات في الوقت الحالي إلى مراحل متقدمة.

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وأشارت المصادر إلى أن النصر يسعى للحصول على خدمات رائد الغامدي لاعب الرائد بمقابل التنازل عن المهاجم عبدالفتاح آدم.

ويعد رائد الغامدي من أبرز المهاجمين الواعدين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المواسم الأخيرة جعلته هدفًا لأكثر من فريق لضمه.

وكان عبدالفتاح آدم قد انضم للنصر في يوليو 2019، بعد مدته 5 سنوات، ولكن ابتعد بشكل كبير عن المشاركة بسبب الإصابات التي لحقت به.