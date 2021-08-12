خاص | صعوبة ضم مبابي تدفع ريال مدريد نحو "المستحيل" هالاند

ريال مدريد يعود إلى هالاند بسبب صعوبة قدوم مبابي

كشف تقرير صحفي أن نادي ريال مدريد الإسباني عاد للاستفسار عن إذا كان بروسيا دورتموند منفتح على بيع هالاند في خضم صعوبة حصول النادي الملكي على خدمات كيليان مبابي، هذا الصيف.

وقد ارتبط اسم اللاعب النرويجي في الأشهر الأخير بنادي ريال مدريد وجذب الانتباه بكونه المهاجم الشاب الأكثر موهبة في جيله.

ماذا حدث بين ريال مدريد ودورتموند؟

فحسب مصار خاصة لـ"جول" فإن ريال مدريد تواصل مع دورتموند للتحقق مما إذا كانوا منفتحين لإجراء محادثات لبيع اللاعب أم لا.

وأضافت أن من جانيه، دورتموند أجاب أن هالاند ليس معروضًا للبيع هذا الصيف، وبما أن العلاقة بين المجالس ممتازة، فإن مدريد لم يتخذ أي خطوة منذ ذلك الحين.

ما هو موقف ريال مدريد الآن؟

أكدت مصادرنا أن في هذه المرحلة، أصبح من غير المحتمل على الإطلاق أن يتعاقد ريال مدريد مع هالاند هذا الصيف، لكن إذا قرر ريال مدريد تقديم عرض سيكون في نهاية أغسطس بمبلغ خيالي لتغيير موقف دورتموند واقناعه للبيع.

أما في الأيام الحالية، سيحاول ريال مدريد مع مبابي، لكنهم ليسوا متفائلين، حيث يعتبر ريال مدريد دورتموند ناد أسهل في التعامل معه.

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