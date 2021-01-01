خاص | صدمة.. ريال مدريد لم يعرض على راموس التجديد للآن!

أمر غير متوقع بالمرة.

رغم كل الشائعات الدائرة بخصوص مستقبل سيرخيو راموس في ريال مدريد، تظل الحقيقة المؤكدة أن إدارة فلورنتينو بيريز لم تقدم عرضًا رسميًا إلى الدولي الإسباني حتى الآن من أجل التجديد، وذلك وفقًا لتأكيدات مصادر جول.

وينتهي عقد راموس بنهاية هذا الموسم ولم يصل حتى اللحظة إلى اتفاق مع إدارة الملكي على التمديد، فيما بدأت الصحف الإنجليزية في ربطه بعمالقة البريميرليج وفي مقدمتهم مانشستر يونايتد وتوتنهام.

يظل الخلاف القائم بين راموس والإدارة على مدة التعاقد، فبيريز يوده أن يكون لعام وحيد يُجدد قياسًا بمستويات اللاعب، فيما يُريد القائد عقدًا لمدة عامين، مع راتب ضخم لا يتناسب مع الإمكانات المادية الحالية خصوصًا بعد أزمة كورونا.

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مصادر جول أكدت أنه ثمة تفاوض حدث بين راموس والإدارة بصورة ودية، لكن الأمر لم يرتق حتى اللحظة إلى عرض رسمي ملموس يرفضه أو يقبله، مع توقعات بأن يحدث ذلك في الأسابيع المقبلة.

بكل الأحوال، المصادر تشير إلى أنه ورغم كل هذا المسلسل الطويل فالنهاية الأقرب هي تجديد راموس والتوصل إلى اتفاق مع الإدارة خصوصًا في ظل علاقته الجيدة للغاية مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

وكانت الإدارة قد توصلت إلى اتفاق مع لوكا مودريتش على التجديد وفقًا للتقليد المدريدي "عام بعام"، ولكن يظل من الوارد أن يُكسر هذا التقليد من أجل راموس إن استمرت الأمور على ما هي عليه الآن.

الجدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت في الأيام الماضية إلى أن راموس قبل تخفيض راتبه في مقابل تعويضه بمكافآت وحوافز، مع استمرار تمسكه بعقد لمدة عامين على الأقل.