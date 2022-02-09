خاص | صدمة.. بنزيما يقترب من الغياب أمام باريس

يبدو أن تعافي النجم الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة سيأخد وقتًا أكثر مما هو متوقع ويهدد مشاركته أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وكان بنزيما تعرض لإصابة في أوتار الركبة منذ مباراة إلتشي في الدوري الإسباني قبل فترة الراحة الشتوية.

وغاب اللاعب الفرنسي عن ريال مدريد في مباراة ربع نهائي الكأس ضد بيلباو، ثم مواجهة غرناطة الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ما هو الجديد بخصوص بنزيما؟

جول كشف عن تطورات في الحالة الصحية للنجم الفرنسي بعد أن أشارت التقارير إلى عودة محتملة أمام فياريال ضمن منافسات الليجا.

وبحسب ما ورد عن مصادرنا فإن النجم الفرنسي تدرب بمفرده اليوم وسيكون من الصعب الدفع به أمام فياريال، بعد أن غاب عن مباراة غرناطة الأخيرة.

وفي حالة لحاق كريم بمواجهة باريس سان جيرمان، فإنه لن يقدم أفضل مستوياته، لأنه سيلعب وقتها دون التعافي بنسبة 100%.

ما هي التطورات الصحية؟

التقارير كانت قد أكدت عودة اللاعب للتدريبات يوم الجمعة الماضي، ولكن تراجع خطوة للوراء قبل مواجهة غرناطة يوم الأحد، وهو ما جعل أنشيلوتي يستبعده من القائمة التي تم الإعلان عنها السبت.

شارك النجم الفرنسي مع ريال مدريد هذا الموسم في 28 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 9 آخرين.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على فياريال، يوم السبت المقبل، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإسباني قبل أن يسافر إلى باريس لملاقاة سان جيرمان، منتصف الشهر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويعتلي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة مبتعدًا عن إشبيلية صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط.

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