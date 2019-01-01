خاص - شوقي غريب لـ"جول": سعيد باللعب في ستاد الرعب.. ورغم الفوز هناك سلبيات

منتخب مصر حقق فوزًا هامًا على مالي

تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن الفوز أمام مالي بهدف دون رد في بداية مشواره بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا 2019.

وأحرز مصطفى محمد هدف مصر الوحيد في اللقاء في الدقيقة 29 برأسية رائعة، كتبت لمصر أول 3 نقاط في البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وقال شوقي غريب في تصريحات لـ"جول": "أوجه الشكر للدولة المصرية على الدعم الكبير، وحضور الجماهير للمباريات ولعب المباريات في ستاد الرعب".

وأضاف: "أوجه الشكر للجماهير التي حضرت المباراة وأنا متأكد أنه سيزيد خلال المباريات المقبلة، ويعد الجماهير بالأفضل في المباريات المقبلة".

وتابع غريب: "هناك سلبيات وإيجابيات في المباراة، سنعالج الأخطاء التي وقعنا بها خلال المباريات المقبلة وبعد التأهل من المجموعات أمامنا مباراة فاصلة للتأهل إلى النهائي للعب على البطولة وضمان المشاركة في الأولمبياد".

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ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كلًا من الكاميرون ومالي وغانا.