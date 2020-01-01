خاص | سيلفا: جوارديولا جعل مانشستر سيتي أكثر تكاملًا وفخور بمسيرتي

دافيد سيلفا يتحدث عن مسيرته مع مانشستر سيتي والتي أصبحت على مشارف نهايتها

قال صانع الألعاب الدولي الإسباني دافيد سيلفا إن مدربه بيب جوارديولا جعل مانشستر سيتي ينمو من حارس المرمى إلى الخط الأمامي بصورة مذهلة.

ويستعد دافيد سيلفا للرحيل عن صفوف مانشستر سيتي بعد مسيرة امتدت لـ 10 سنوات قدم فيها النجم الإسباني الكثير للقميص السماوي.

وفي حوار خاص أجراه مع دازن، أكد دافيد سيلفا إن قرار الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي قبل 10 سنوات قادمًا من فالنسيا يعد أحد أفضل القرارات التي اتخذها طوال مسيرته.

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وأضاف: "كان رصيدي إيجابيًا هنا لأنه بعد سنوات عديدة في نادٍ مثل مانشستر سيتي والذي ينمو أكثر فأكثر كل عام تكون الأمور شيقة أكثر، وقد فزنا بالعديد من الألقاب في هذه السنوات العشر، والطريقة التي لعبنا بها كانت مميزة بشهادة الجميع، الحقيقة هي أن التوازن إيجابي للغاية"

وتابع: "10 سنوات في مانشستر سيتي؟ بالنسبة لي هو شيء ممتاز، عندما وصلت إلى هنا لم أكن أعتقد أنني سأكون في هذا النادي لفترة طويلة. إلى جانب كرة القدم الممتعة والتي أحببتها، الجوائز والألقاب، كل شيء، لقد حصلت على حب الناس، وهو أهم شيء"

وأردف: "قرار انتقالي إلى مانشستر سيتي؟ إنه أحد أفضل قراراتي في مسيرتي على الإطلاق لأنه جعلني أستمتع بها حقًا. لقد استمتعت بالتواجد هنا أنا وعائلتي كثيرًا. في النهاية، في بلد غير بلدك، يعاملونك بالطريقة التي يعاملونك بها هو شيء كبير، من الصعب الحصول عليه ولقد كنت محظوظًا بما يكفي لكي يقوم الجميع بذلك"

وأكمل: "رقمي القياسي في التمريرات؟ حسنًا، في النهاية يمكن القول إنها لعبتي بعض الشيء، محاولة ربط خط الوسط مع المهاجمين، وإعطائهم خيارات جيدة ليكونوا أقرب إلى المرمى وفي مواقع أفضل تسمح لهم بالتسجيل، إنه موقف صعب جدًا نظرًا لوجود مساحة صغيرة، لكنها لعبتي وما أحب القيام به"

وأكد: "أول شيء أفكر فيه حين أستلم الكرة؟ أنت تفكر في وضع نفسك بشكل جيد لتستلم الكرة في وضع جيد ثم تتطلع إلى المستقبل والخطوة التالية وتحاول اتخاذ أفضل قرار. في النهاية، ما يميز بين كونك لاعبًا جيدًا أو لاعبًا من الأفضل هو القرارات التي تتخذها في الملعب"

وحول المساحة التي يبحث عنها وكيفية إيجادها قال: "أحاول قراءة المساحات والفراغات، واقرأ اللعبة كيف تسير، هذا ما يجب أن تقوم به أولًا ثم اطلب من زملائك البحث عنك. إذا كنت تتحرك كثيرًا ، لكن زملائك في الفريق لا يرونك، في النهاية لا تربح. هنا، في هذه الفرق، الجميع يعرفون أدوارهو وماذا يجب أن يفعلوا"

وحول التتويج التاريخي بالبريميرليج في 2012 قال: "حسنا، لقد كانت مباراة مجنونة. بدأنا في التقدم أولًا، ثم عادوا وتقدموا هم، وفي النهاية سجلنا هدفين في الدقائق الأخيرة. كان ذلك من أجل التاريخ. في بعض الأحيان تحقق كرة القدم العدالة، لقد حققنا موسمًا جيدًا في ذلك الوقت وفزنا بها في الدقائق الأخيرة"

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يذكر أن دافيد سيلفا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة ذهبية حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.