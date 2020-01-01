خاص | سواريز يقرر معاملة برشلونة على طريقة بيل

النجم أصبح خارج الحسابات

كشفت مصادر خاصة لجول عن خطة لويس سواريز للتعامل مع برشلونة بعد قرار النادي الكتالوني بالاستغناء عنه وعدم الاعتماد عليه في الموسم القادم.

التقارير تشير إلى أن رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، يعتبر الأوروجوياني خارج حساباته، مما ربطه بعدة أندية كبرى في الأيام الماضية.

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وحسبما علم "جول" فإن سواريز يشعر بالألم بسبب الطريقة التي تعامل بها كومان والنادي معه بعد أن أخبره المدرب الهولندي برحيله عبر الهاتف في مكالمة لم تتخطى الدقيقة.

ويسعى سواريز للتواجد بشكل طبيعي في المعسكر التحضيري للموسم المقبل لحين الوصول لحل مع البلوجرانا بخصوص عقده الذي يمتد حتى 2021.

وأوضحت مصادر "جول" أن "البيستوليرو" سيسعى للتفاوض مع برشلونة حول العام المتبقي من العقد، بحيث إذا أصر برشلونة على رحيله فسيكون مطالباً بتعويضه بحوالي 14 مليون يورو.

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أما في حال رفض برشلونة التفاوض والتعويض مع فسخ العقد، فسيستمر اللاعب بالتدرب مع ناديه ويتقاضى راتبه بشكل طبيعي حتى موعد نهايته في يونيو المقبل، في أسلوب يشبه الذي يتبعه جاريث بيل حالياً في ريال مدريد.

النجم الويلزي أصبح خارج حسابات النادي الملكي وذكرت تقارير أنه رفض المشاركة باللقاءات الأخيرة بسبب رفض النادي بيعه الصيف الماضي، الموقف الذي يهدد برشلونة مع مجموعة من اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الآن.