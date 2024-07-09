خاص | سلمان الفرج يرد على عرض نيوم لضمه

النجم المخضرم أعلن رحيله عن الهلال

منذ أعلن رحيله رسميًا عن الهلال، ارتبط سلمان الفرج نجم وسط الفريق وقائده بالعديد من الأندية للانضمام إليها هذا الصيف، وأحدها نيوم الناشط في دوري الدرجة الأولى.

الفرج ارتبط بالرحيل إلى الأهلي والقادسية وبشكل أقل إلى الاتحاد، لكن يبدو أن نيوم هو الأكثر جدية في مساعيه لضمه.

موقع كووورة أفاد أن مسؤولي نيوم تحدثوا فعلًا مع النجم الدولي السعودي للحديث معه عن انضمامه للفريق واستطلاع رأيه في تلك الخطوة.

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وعلم كووورة من مصادره أن صاحب الـ34 عامًا لم يرفض فكرة اللعب مع نيوم في دوري يلو، لكنه في نفس الوقت لم يرد بالإيجاب على العرض، بل طلب مهلة للتفكير عدة أيام قبل منح النادي رده النهائي.

يُشار إلى أن نيوم يعد العدة لخوض موسم قوي في دوري يلو في 2024-2025، حيث يطمح للصعود فورًا إلى دوري روشن، ولهذا تعاقد النادي مع المدرب المخضرم بيركليس شاموسكا ومهاجم الاتحاد رومارينيو وأتم الاتفاق مع مدافعه أحمد حجازي ويُطارد ميشايل جناح الهلال.