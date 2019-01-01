خاص | ساسي: صالحنا الجماهير، وهكذا سنواجه الحصان الأسود

ساسي يتحدث لـGoal

حاوره | عبده الليثي

اختص النجم التونسي فرجاني ساسي موقعGoal، بحديث عن اختبار غانا الصعب، الذي تجاوزه منتخب بلاده بشق الأنفس، بفضل ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لموقعة ملعب "الإسماعيلية" بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال صاحب الشعبية الجارفة في مصر في حواره الخاص "الحمد لله على الفوز، سيعطينا ثقة أكبر بعد نتائجنا المحبطة في الدور الأول، والمهم أنه سيضاعف ثقتنا بأنفسنا قبل مواجهة منتخب مدغشقر القوي، الذي يقدم مستويات مميزة".

وعن أسلوبه المميز في تنفيذ ركلات الجزاء، كما فعل في الركلة الحاسمة على بطاقة الترشح للدور ربع النهائي، قال "ذهبت لتنفيذ الركلة بثقة كبيرة في نفسي وتركيز عالي، وكنت أعرف قيمة هذه الركلة بالنسبة للجماهير، ودائمًا أحب تنفيذ ركلة الجزاء بهذه الطريقة".

وختم "كان من الضروري أن نفوز لمصالحة جماهيرنا، وهذا ظهر على روح اللاعبين خلال المباراة، وأعتقد أنهم قدموا مستوى أكثر من رائع".

⚡️ “إفريقيا مع جول | نسور قرطاج إلى ربع النهائي بعد الفوز على غانا”https://t.co/mesJ6Gmzli — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وبهذا الفوز، يكون المنتخب التونسي قد ترشح للدور ربع النهائي، ليواجه الحصان الأسود منتخب مدغشقر يوم الخميس المقبل على ملعب "السلام" لتحديد آخر متأهل للدور نصف النهائي.