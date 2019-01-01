خاص| ريدناب: مورينيو سينجح في توتنهام وبوتشيتينو قد يدرب أرسنال

تصريحات خاصة من ريدناب عن ما آلت إليه الأمور في الأيام القليلة الماضية..

يؤمن هاري ريدناب، مدرب توتنهام والكثير من الأندية الإنجليزية السابق، أن جوزيه مورينيو سوف ينجح في مهمته الجديدة بالسبيرز، ومشيرًا في الوقت نفسه أن ماوريسيو بوتشيتينو قد يُدرب أرسنال في يوم من الأيام.

توتنهام كان قد أقال بوتشيتينو على خلفية تراجع النتائج، حيث حقق 3 انتصارات خلال 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، ليحتل الفريق المركز الرابع عشر، وقد نُصِّب السبيشال وان خليفة له.

ريدناب خلال تصريحات خاصة لجول قال "أعتقد أن مورينيو سيكون ناجحًا مع توتنهام، مورينيو اسم كبير. أعتقد أن فريقه جيد ولديه الكثير من اللاعبين الجيدين، لديهم خط هجوم مرعب، أظن أنهم سيظلون في المراكز الأربعة الأولى.".

وأضاف "لم يكن ناجحًا في مانشستر يونايتد، ولكنه كان ناجحًا في تشيلسي. الأمر في مصلحته الآن، بعد أن لم يكن لديه عدد كافٍ من اللاعبين في اليونايتد، الآن يمتلك مجموعة جيدة في مختلف المراكز مثل كين وسون وديلي آلي.".

في الوقت نفسه، جلبت الصحافة تصريحات قديمة لمورينيو يقول فيها أنه لن يدرب توتنهام في يوم من الأيام احترامًا لجمهور تشيلسي، قبل أن يفعل ذلك المو، ويُبرر بأنه كلامه كان قبل أن يُقال من الستامفورد بريدج.

بالنسبة لريدناب، فإن الأمر ليس معضلة، حيث ضرب مثالًا بأن بوتشيتينو نفسه بكل ما فعله مع توتنهام، قد يوافق على أن يتولى تدريب أرسنال، العدو اللدود للسبيرز، في حالة أن تلقى عرضًا تدريبيًا فوريًا لذلك.

صاحب الـ 72 عامًا أتم بقوله "المدربون لا يهتمون بمثل هذه الأمور. ليقل لي أحدًا، ماذا لو أتى عرضًا لبوتشيتينو اتصالًا من أرسنال الأسبوع المقبل ومنحوه عقدًا كبيرًا؟ أقول لك سيذهب إلى هناك. لقد فعلت ذلك في مسيرتي، تركت بورتسموث وذهب إلى ساوثامبتون، لا يوجد ما هو أصعب أو أسوأ صدقني.".

يجدر الإشارة إلى أن التقارير من الصحافة الألمانية قد أشارت إلى أن بوتشيتينو قد يكون قريبًا من تدريب بايرن ميونخ في المرحلة المقبلة غير أن بعض الأمور المالية بين المدرب الأرجنتيني وتوتنهام هي من تعيق إتمام الأمر.