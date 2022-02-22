خاص | ريال مدريد يلجأ لشرط "المليار" للحفاظ على نجميه

قرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الحفاظ على الثنائي فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو لفترة أطول قبل الميركاتو الصيفي القادم.

ميليتاو جعل نفسه أحد أهم اللاعبين في ريال خلال هذا الموسم، فور حصوله على الفرصة الكاملة بعد رحيل الثنائي رافاييل فاران وسيرخيو راموس.

وأما فينيسيوس فقد فعل نفس الشيء، حيث يتمتع بشراكة مميزة مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وتطور مستواه بشكل ملحوظ.

وعلمت مصادر خاصة بموقع جول، أن فلورنتينو بيريز وضع خطة لمنح الثنائي عقدين جديدين قبل نهاية الموسم.

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ويأتي ذلك بسبب إيمان النادي الإسباني بأن استمرار فينيسيوس وميليتاو، يزيد من حظوظ النادي في تأمين مستقبله بالفوز بالبطولات على المدى الطويل.

وأشارت المصادر إلى أن عقد فينيسيوس الحالي ينتهي في 2024، بينما يستمر عقد ميليتاو لعام إضافي، ويحصل كل منهما على حوالي 3.5 مليون يورو سنويًا.

ومن المقرر أن يوقع كل منهما حتى 2027 مع رفع رواتبهما بشكل يتناسب مع أهميتهما للفريق.

ويأمل النادي في نجاح هذه الخطة لإحباط أي محاولة لضم الثنائي، وذلك بوضع بند جزائي في عقد كل منهما تصل قيمته إلى مليار يورو.

يذكر أن ميليتاو قام بتكوين شراكة مميزة مع دافيد ألابا بدفاع ريال هذا الموسم، بينما سجل فينيسيوس 16 هدفًا وصنع 10 بكل البطولات.

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