خاص | ريال مدريد يقرر بيع أوديجارد، وآرسنال يستعد لضمه

لاعب جديد على أعتاب الرحيل عن النادي الإسباني

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، التخلي عن مارتين أوديجارد صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام كبير من آرسنال.

اللاعب قضى نصف الموسم الماضي معارًا إلى آرسنال، وظهر بصورة جيدة، مما دفع المدرب ميكيل أرتيتا لمحاولة ضمه هذا الصيف.

الدولي النرويجي يبدو أنه لا يشعر بالراحة في ريال، ويرغب في خوض تجربة جديدة من أجل اللعب بانتظام بصفة مستمرة.

مصادر خاصة لـ"جول" أكدت أن المدرب كارلو أنشيلوتي قرر استبعاد اللاعب تمامًا من تشكيل الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدًا السبت في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لأسباب فنية.

وأوضحت أن أوديجارد أصبح منفتحًا لمغادرة ريال الآن أكثر من أي وقت مضى، لرغبته في اللعب كأساسي، وهو ما لا يضمنه له أنشيلوتي في الوقت الحالي.

ومن جانبه لا يمانع ريال مدريد التخلي عن أوديجارد ولكن في حالة الحصول على مبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو.

ويفضل النادي الإسباني بيع اللاعب بدلًا من إعارته، خاصة وأن عقده ينتهي في يونيو 2023.

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وتمنح هذه الأنباء المزيد من الأمل لآرسنال لضم أوديجارد بشكل نهائي، خاصة وأن النادي الإنجليزي اتفق مؤخرًا على بيع لاعبه جو ويلوك إلى نيوكاسل يونايتد بحوالي 22 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمنحه السيولة المالية لإتمام الصفقة.

وأشارت صحيفة "as" الإسبانية إلى أن اللاعب أصبح على أعتاب آرسنال بالفعل، ومن المتوقع تقدم النادي الإنجليزي بعرض رسمي خلال ساعات.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة شارك في 20 مباراة خلال إعارته مع آرسنال، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما بكل المناسبات.