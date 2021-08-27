خاص | ريال مدريد يعرض هجومه للبيع تمهيدًا لقدوم مبابي

محاولة لتقليص قائمة الفريق

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، فتح الباب أمام معظم خط هجومه من أجل الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال أصبح على أعتاب التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وسط أنباء حول قبول باريس سان جيرمان العرض الثاني لضمه مقابل 180 مليون يورو.

وهو ما يعني أن الفريق سيكون لديه العديد من اللاعبين الفائضين عن الحاجة في الهجوم، لذلك قرر المدرب كارلو أنشيلوتي فتح الباب أمام بعضهم لمغادرة النادي.

مصادر صحفية لموقع "جول" أكدت أن ريال سيحاول تقليص المزيد من الأماكن بقائمة الفريق، حيث هناك 24 مكانًا مشغولًا حتى الآن مع عدم تسجيل داني سيبايوس.

وقرر أنشيلوتي استثناء كل من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يعتبر من اللاعبين المفضلين لفلورنتينو بيريز رئيس النادي من القائمة المعروضة للبيع.

وهو ما يجعل المرشحين للرحيل هم جاريث بيل، ماريانو دياز، لوكا يوفيتش والجناح البلجيكي إيدين هازارد.

سوق الانتقالات مجنون! 🤯



سيرجيو راموس وميسي في باريس سان جيرمان 🤝



كريستيانو إلى مانشستر سيتي؟ 💣



مبابي إلى ريال مدريد؟ 😱 pic.twitter.com/IlyuabPORz — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2021

المهمة تبدو في غاية الصعوبة بالنسبة لرحيل أي منهم، حيث يتمسك كل لاعب من الرباعي بالحصول على فرصته من أجل اللعب هذا الموسم.

ولكن الضغوط الاقتصادية المتوقعة بعد ضم مبابي، قد تدفع ريال للضغط عليهم من أجل مغادرة النادي قبل إغلاق السوق في 31 أغسطس الجاري.

وتم إضافة ماركو أسينسيو كذلك للقائمة المعروضة للبيع، وذلك بسبب مستواه المحبط بعدما كان من أفضل المواهب الواعدة بالفريق.

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مبابي يستهدف إرث زيدان في ريال مدريد

البرازيلي رودريجو يظل كذلك ضمن القائمة الموسعة لريال، بعد الموسم المحبط الذي قضاه مؤخرًا، وأصبح ضيفًا مستمرًا على دكة البدلاء.

أنشيلوتي يتمسك برودريجو ويريد استمراره، ولذلك قد يكون استمراره هو القرار النهائي في حالة عدم وصول أي عروض لا يمكن رفضها.

يذكر أن ريال مدريد تخلى هذا الصيف عن كل من رافاييل فاران، مارتين أوديجارد وسيرخيو راموس، من أجل تخفيف الأعباء المالية قبل محاولة التعاقد مع مبابي.