خاص | ريال مدريد يعدل عقد ميليتاو لتجنب الإغراءات المالية!

ريال مدريد يحاول تقدير مدافعه المتألق

بحسب مصادر خاصة للنسخة البرازيلية من "GOAL" فإن نادي ريال مدريد يسعى لتعديل تعاقد مدافعه إيدير ميليتاو في الفترة المقبلة.

حيث كان قلب دفاع الملكي هو أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في تحقيق النجاحات الكبيرة هذا الموسم من خلال تقديم عروض مميزة للغاية.

وهو ما جعل إدارة نادي العاصمة تفكر في تعديل تعاقده، والبحث عن مقابل مادي يرضي النجم البرازيلي المتألق.

ماذا حدث؟

يمتلك المدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو تعاقدًا مع ريال مدريد ينتهي بحلول صيف عام 2025، لكن المقابل المادي الذي يتقاضاه اللاعب ليس كبيرًا.

ولذلك، سيجتمع وكيل ميليتاو مع مجلس إدارة ريال مدريد في الأيام المقبلة لمناقشة التفاصيل النهائية، حيث يمتلك إيدير الراتب الأدنى بين لاعبي النادي الأساسيين.

فكرة الرئيس فلورنتينو بيريز ليست فقط رفع مستوى ميليتاو في الراتب ولكن أيضًا لإظهار الثقة التي يتمتع بها النادي في المدافع، حيث يرى أنه أحد الأسماء الواعدة في المستقبل.

ماذا قدم ميليتاو هذا الموسم؟

وصل ميليتاو إلى ريال مدريد في عام 2019، ودفع الفريق الإسباني، في ذلك الوقت 50 مليون يورو للمدافع، الذي أصبح أغلى صفقة تعاقدية في هذا الخط لدى الملكي.

على الصعيد الفردي شارك المدافع البرازيلي في 50 مباراة هذا الموسم، سجل من خلالها هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وعلى المستوى الجماعي، كان إيدير أحد أبرز الأسماء التي ساعدت ريال مدريد على التتويج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بعد تقديم عروض أثنى عليها الجميع.

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