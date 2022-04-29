خاص| ريال مدريد يبدأ خطته للتعاقد مع ريس جيمس

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني، اهتمامه بالتعاقد مع ريس جيمس مدافع تشيلسي الإنجليزي، ولكن هل تتم الصفقة في صيف هذا العام؟

ريال يعتبر أحد أهم الأندية التي تواصلت مع ظهير البلوز بشأن صفقة محتملة، بعد المستويات المميزة التي ظهر بها اللاعب هذا الموسم.

وقامت إدارة الميرينجي بوضع خطة بخصوص ضم جيمس، ولكنها ليست بنفس أولوية الثلاثي أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وأوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو.

هل يتعاقد ريال مدريد مع ريس جيمس؟

برز جيمس كواحد من اللاعبين الأساسيين لتشيلسي مع المدرب توماس توخيل الذي يعتمد عليه بصفة منتظمة كأحد القوى الضاربة.

وأفادت مصادر لموقع "جول" أن المهمة أمام ريال مدريد صعبة للغاية من أجل التعاقد مع اللاعب، لأن تشيلسي يعتبره من العناصر الهامة لبناء الفريق خلال السنوات القيلة المقبلة.

اقرأ النص الأصلي

وأوضحت أنه رغم المكانة المميزة لجيمس المرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2025، إلا أنه ليس من أعلى اللاعبين أجرًا بالنادي، وهي نفس حالة زميله ميسون ماونت.

Felt like we deserved more. Thank you for the support♥️ & stick with us! The marathon continues. pic.twitter.com/smvi95H0Pi — Reece James (@reecejames_24) April 28, 2022

وأشارت المصادر إلى أن ريال مدريد يخطط لمحاولة التعاقد مع جيمس في 2023، ولذلك يجب على تشيلسي إقناعه بالتوقيع على عقد جديد خلال هذا العام منعًا لرحيله.

من يغادر تشيلسي هذا الصيف؟

يظل سيزار أثبيليكويتا مدافع الفريق هدفًا لبرشلونة، بينما وافق زميله أندرياس كريستنسن بالفعل على الانضمام للنادي الكتالوني.

وعلى الجانب الآخر أصبح روديجر قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد بالمجان بعد نهاية عقده.

وأما جورجينيو فيعتبر أحد أهداف يوفنتوس الصيفية ومن الممكن رحيله، كما يعتبر من غير المتوقع استمرار ساؤول نيجويز بعد انتهاء فترة إعارته.

ومن المقرر أن يحسم تشيلسي موقفه من التجديد للثنائي نجولو كانتي وماركوس ألونسو قبل نهاية عقودهما العام المقبل إذا كانا يريدان البقاء.

وسيكون على تشيلسي الانتظار قبل اتخاذ أي قرار ببيع أو ضم أي لاعبين، لحين وصول المالك الجديد للنادي بعد رحيل الروسي رومان أبراموفيتش.

اقرأ أيضًا ..