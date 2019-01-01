خاص | ريال مدريد يؤجل حسم صفقة نيمار

هل يتعاقد ريال مدريد مع نيمار؟

قرر نادي ريال مدريد تأجيل خطة التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان رغم تلميحات رئيس النادي الفرنسي باقتراب اللاعب من الرحيل.

برشلونة يحاول استعادة نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم Goal أن إدارة ريال مدريد قررت تأجيل مسألة حسم صفقة نيمار إلا أنّه لم يخرج بصورة نهائية من خطة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وترى الإدارة أنّ البلانكوس لن يتمكن من إتمام الصفقة في الصيف الحالي للصعوبة المالية ولكنّه سيحاول ضمان التعاقد مع اللاعب في المستقبل.

وكان بيريز قد حاول ضم صاحب الـ 27 عامًا حينما كان لاعبًا في سانتوس البرازيلي ولكن برشلونة خطفه.

نائب رئيس النادي الكتالوني، جوردي كاردونير، أكد أنّ البرزيلي يرغب في العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق ولكن الإدارة لم تتواصل معه.

جدير بالذكر أنّ مهاجم المنتخب البرازيلي لعب لبرشلونة بين 2013 و2017 وسجل 105 هدفًا محققًا 10 بطولات.