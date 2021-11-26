خاص | ريال مدريد أم الدوري الإنجليزي؟ هالاند يختار فريقه القادم

أبدى المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، رغبته في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني في حالة رحيله عن بوورسيا دورتموند.

التكهنات مستمرة حول مصير صاحب الـ21 سنة، وسط اهتمام واسع بالحصول على خدماته من مختلف أندية أوروبا.

اللاعب لم يتخذ قراره بشأن خطوته التالية، والتي ستحدث في عام 2022 بنسبة كبيرة، إن لم يحدث أي شيء غير متوقع.

مصادر خاصة لموقع "جول" أكدت أن هالاند يدرك الاهتمام الكبير بالحصول على خدماته وبالتحديد ريال.

الأمور ضبابية في الوقت الحالي بالنسبة للنادي الإسباني، خاصة لتركيز رئيسه فلورنتينو بيريز على ضم كيليان مبابي بالمجان من باريس سان جيرمان الصيف القادم.

الجمع بين الثنائي يبدو غاية في الصعوبة، لذلك لا يستبعد هالاند الانتقال للدوري الإنجليزي، وهي البطولة التي تجذبه بصورة كبيرة ويراها مناسبة لأسلوبه.

مينو رايولا وكيل أعماله وكذلك والده قاما بنصحه من قبل بالانتقال لإسبانيا وهي البلد التي يحبها وفقًا لرايولا.

ومع ذلك وضع وكيل اللاعب الأولوية للمشروع الرياضي، واختيار الفريق الذي يمنحه أفضل فرصة للتطور ضمن أندية النخبة.

راتب المهاجم النرويجي الشاب كذلك يبدو من الموضوعات الهامة التي قد تعيق بعض الأندية، حيث يطالب رايولا براتب لن يقل عن 25 مليون يورو سنويًا.

اقرأ أيضًا .. دورتموند يستسلم لرحيل هالاند بعد الخروج من دوري الأبطال

وأشارت المصادر إلى أن ريال سبق أن اتصل بدورتموند في يوليو الماضي، عندما علم باهتمام تشيلسي بضم هالاند، وهناك علاقة قوية جدًا تجمع الناديين.

يذكر أن هالاند الذي يعاني حاليًا من إصابة في الفخذ ستبعده حتى نهاية العام، سجل 13 هدفًا في 10 مباريات بكل البطولات هذا الموسم.