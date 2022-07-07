خاص | رونالدو لن يحضر فترة الإعداد وبات قريبًا من الرحيل عن يونايتد

النجم البرتغالي طالب الإدارة بالموافقة على رحيله..

علم "جول" أن كريستيانو رونالدو لن يسافر مع مانشستر يونايتد إلى بانكوك يوم الجمعة في رحلة الفريق الاستعدادية للموسم الجديد، ليستمر غيابه عن أنشطة الفريق وسط رغبته بالرحيل.

ليس من الواضح ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا سيشارك على الإطلاق في جولة النادي الصيفية إلى تايلاند وأستراليا، فهو لم يحضر لتدريبات ما قبل الموسم هذا الأسبوع.

وزاد غياب رونالدو المستمر "لأسباب عائلية" من عدم اليقين بشأن مستقبله بعد أن أوضح أنه يريد مغادرة أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الحالية.

ما هو موقف مانشستر يونايتد؟

يصر اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا على رغبته في اللعب مع أحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا وطلب من يونايتد قبول أي عرض يرضي الإدارة.

No timeframe has been put on Ronaldo’s return #mufc — James Robson (@jamesalanrobson) July 7, 2022

لكن إدارة النادي مصممة على إجباره على متابعة الـ 12 شهرًا المتبقية من عقده وأخبروه أنه ليس معروضًا للبيع.

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وعلى الرغم من محاولات وكيله جورج مينديش، الذي يبحث عن الفرق التي تود جلب الدون، يعتقد يونايتد أن بإمكانهم إقناع رونالدو بالبقاء لمدة عام آخر.

Cristiano Ronaldo was absent from Manchester United training for the third straight day 😳



United still don't know if he plans to join the club's pre-season tour. pic.twitter.com/qxQG4yV9uM — GOAL News (@GoalNews) July 6, 2022

لماذا يريد رونالدو الرحيل؟

أوضح مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق أنه لا يعتقد أن يونايتد سيكون قادرًا على الحصول على الألقاب، ولديه أيضًا مخاوف بشأن قدرتهم على تأمين المركز الرابع في المراكز الأولى.

في هذه المرحلة من مسيرته، يريد مواصلة اللعب على أعلى مستوى، وعلى الرغم من تعيين إريك تين هاج، فإنه لا يزال عازمًا على المغادرة إلى نادٍ يمكنه أن يقدم له المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

لماذا غاب رونالدو عن التدريبات؟

كان من المقرر أن يقدم أسطورة البرتغال تقريرًا عن الموسم التحضيري يوم الإثنين بعد منحه إجازة إضافية مع باقي لاعبي يونايتد المشاركين في الألعاب الدولية في نهاية الموسم الماضي، لكنه لم يحضر في "كارينجتون"، متحججًا بـ "أسباب عائلية".

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي قد طرح اسمه على عدة أندية أوروبية عريقة، لكن يبدو وأن لا أحد يريد جلب الدون في سوق الانتقالات الحالي.

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