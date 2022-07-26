خاص | رغم غياب العرض الرسمي .. برشلونة يقترب من ضم كوندي

لم يقدم نادي برشلونة حتى الآن عرضًا رسميًا لقلب الدفاع الفرنسي، على الرغم من اعتراف الناديين ببدء المحادثات.

يشعر نادي برشلونة الإسباني بالتفاؤل من اقتراب التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مصادر النسخة الإسبانية من "جول GOAL" يمكنها تأكيد أن الناديين في محادثات مفتوحة، وأن المواقف أفضل، على الرغم من غياب العرض الرسمي حتى الآن من برشلونة.

في برشلونة، هناك حالة تفاؤل بشأن التعاقد مع كوندي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إشبيلية، والذي لن يسمح برحيل مدافعه مقابل أقل من 60 مليون يورو.

ما هو وضع كوندي؟

توجه كوندي إلى معسكر إشبيلية التحضيري للموسم الجديد المقام في البرتغال.

وينتظر اللاعب قيام برشلونة بتقديم عرض رسمي إلى النادي الأندلسي، في ظل رغبته في الانتقال إلى "كامب نو".

ما هو موقف تشيلسي؟

كما كشفت النسخة الإسبانية من "جول GOAL" يوم الخميس، فإن تشيلسي أبلغ إشبيلية برفع العرض المقدم لضم كوندي إلى 65 مليون يورو، لكن حتى الآن، لم يقدم تشيلسي العرض رسميًا إلى إشبيلية.

كوندي كان لديه اتفاق مع تشيلسي، وكان يخطط للبحث عن منزل في لندن، لكن الأحداث تغيرت بعد ظهر يوم الخميس، عندما قرر اللاعب السفر مع إشبيلية.

ويوم السبت، تحدثت وسائل الإعلام الكتالونية عن مكالمة من تشافي إلى كوندي لتغيير رأي اللاعب، وإقناعه بالانتقال إلى برشلونة.

صحيفة "El Desmarque" الإسبانية، والمقربة من إشبيلية، تعتقد أن تشيلسي قد انسحب من الصفقة، ما لم يحدث تغيير غير متوقع في الأحداث.

وحسب المصدر نفسه، فإنه في حالة عدم وصول عرض رسمي جديد من تشيلسي، وبقاء برشلونة كمرشح وحيد لضم كوندي، فإن إشبيلية لن يقلل مطالبه من أجل كوندي، والتي تتراوح بين 60 و65 مليون يورو.