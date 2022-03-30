خاص | رغم الصدام .. نيمار يستبعد الرحيل عن باريس

يعيش البرازيلي نيمار لحظة أزمة مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أقل من عام فقط على تجديد عقده مع النادي حتى يونيو 2025.

وأصبح نيمار، 30 عامًا، هدفًا للنقد من قبل جماهير باريس سان جيرمان، ويوجه مشجعو النادي والصحافة المحلية سهامهم نحو البرازيلي، الذي يتجنب الرد عليهم في الوقت الحالي.

وتعرض نيمار لصافرات استهجان من قبل جماهير ملعب "حديقة الأمراء" خلال المباراة ضد بوردو في 13 مارس، بسبب إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا.

وحسب مصادر "جول GOAL" فإن نيمار لا يفكر حاليًا في ترك باريس سان جيرمان رغم فترة عدم اليقين.

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وأفاد أشخاص مقربون من نيمار بأن اللاعب سعيد في فرنسا، خاصة وأنه الأعلى أجرًا في باريس سان جيرمان، ما يجعله يستبعد الرحيل في الوقت الحالي.

ويعتقد المقربون من نيمار بأنه سيكون من الصعب على نادٍ آخر دفع المبلغ الذي يتلقاه اللاعب حاليًا في "حديقة الأمراء"، وهو المحوري حاليًا في مستقبله.

ويرغب نيمار في استكمال عقده مع باريس سان جيرمان، ولن يتم النظر في احتمالية رحيله إلا إذا اختار مجلس إدارة النادي الفرنسي ذلك، وهو ما يستبعده النجم البرازيلي.

يذكر أن نيمار لا يمر بأفضل مواسمه مع باريس سان جيرمان بسبب الإصابات، حيث لعب 21 مباراة في كافة المسابقات حتى الآن، بإجمالي 1712 دقيقة، وتمكن من تسجيل خمسة أهداف وتقديم مثلها من التمريرات الحاسمة.

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