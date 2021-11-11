خاص | رغم الاجتماعات.. برشلونة لا يخطط لضم ألفيش

لن يعود البرازيلي داني ألفيش إلى نادي برشلونة الإسباني، وذلك رغم كل الشائعات والتصريحات التي أدلى بها الظهير البرازيلي بنفسه.

"جول" يمكنه تأكيد أن الظهير البرازيلي لن يعود إلى برشلونة، رغم كونه متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ يرغب فيه، بالنظر لعدم ارتباطه بأي فريق حاليًا.

ألفيش تواجد في برشلونة خلال الفترة الماضية، وحضر مباراة فريقه السابق أمام دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا يوم 20 أكتوبر الماضي.

وعقد ألفيش اجتماعات مع إدارة برشلونة خلال زيارته إلى "كامب نو"، للحديث عن عودة محتملة إلى "البلوجرانا".

الإدارة الرياضية في برشلونة، ترى أن ألفيش ليس خيارًا يمكن التفكير فيه حاليًا، رغم كونه واحدًا من أبرز اللاعبين التاريخيين في حقبة "البلوجرانا" الذهبية.

وانتقل ألفيش إلى برشلونة في 2009 قادمًا من إشبيلية، ولعب بقميص "البلوجرانا" حتى 2016 عندما انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وخلال تلك الفترة حقق داني ألفيش رفقة برشلونة 23 بطولة متنوعة، أهمها بالطبع تحقيق دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات.

ألفيش ليس مرتبط بأي فريق منذ عدة أشهر، وذلك بعد خلاف مع مجلس إدارة نادي ساو باولو البرازيلي، قرر بسببه ترك النادي.

ومنذ ذلك الحين، ارتبط ألفيش بعدد من الأندية، وكانت هناك تكهنات حول عودة محتملة إلى برشلونة كلاعب حر، لكن ذلك لن يحدث على ما يبدو.

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