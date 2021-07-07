خاص | رغم الأزمة الاقتصادية.. لابورتا لن يفرط في ممتلكات برشلونة

برشلونة لايزال يعاني..

مرت سبعة أيام ولاشيء جديد بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي ولايزال النادي الإسباني، برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية صعبة.

في وقت سابق هذا العام، أعلنت إدارة النادي الكتالوني أنهم يخططوا لصفقة بيع بعض ممتلكات النادي لأغراض استثمارية وحاجتها للأموال.

وكشفت مصادر جول أن السبب وراء التأخر هو أنه لا يوجد عرض "لائق" للمشروع وأن النادي حاليًا لا يفكر في بيع الأصول الأربعة معًا لأن ليس جميعها لها نفس القيمة.

ما هي خطة النادي من البداية؟

في أبريل الماضي، قررنادي برشلونة قرر بيع حصة 49% من شركة Barça Corporate والتي تحتوي على ( أكاديمية برشلونة، مركز برشلونة للابتكار، ترخيص وتجارة برشلونة واستوديوهات برشلونة).

وكان هناك عرضين على الأقل مقابل 240 و 260 مليون من قبل شركات أمريكية.

ما هي تفاصيل عدم البيع حتى الآن؟

حسب مصادرنا فإن إدارة النادي ترى أن "استديوهات برشلونة" هي أكثر الممتلكات مثيرة للإهتمام وستحقق أرباحًا عالية ويأمل النادي للحصول على قائد جديد للمشروع بجانب بيكيه لإنتاج الفيلم الوثائقي "Match day".

الوضع الآخر هو ترخيص وتجارة برشلونة (BLM).،هذه الشركة، التي تم إنشاؤها في عام 2018، قد تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا واضطر النادي إلى إغلاق المتاجر مؤقتًا وتوقف العمل. أنهى عام 2020 بأرباح قليلة جدًا ، لذا لا يمكن استخدام الأرقام اليوم لبيع سيخسر النادي المال، والذي يفضل مجلس إدارة لابورتا والمدير التنفيذي انتظار تعافي الشركة وإعادة طرحها في السوق.

أما بالنسبة للأصول الآخرى كالأكاديمية، مركز برشلونة للابتكار فام لابورتا بتأجيل عملية بيعها نسبة لقيمتها كرمز للنادي بالإضافة إنها لا لن تحقق أرباحًا.

يذكر أن نادي البلوجرانا يعاني منذ سنوات من أزمات مالية لكنها الآن تتزامن مع رغبة النادي لتجديد عقد قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي.

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