خاص | رد باريس يدفع يونايتد للتفاوض مع فالفيردي

أجرى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي محادثات مع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق من أجل الحصول على منصب المدير الفني المؤقت في "أولد ترافورد"، وذلك بعد رفض طلب تم تقديمه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي للاستفسار بشأن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويظل بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق، هو الهدف الأول ليحل محل أولي جونار سولشاير بشكل دائم في مانشستر يونايتد الصيف المقبل، لكن من المفهوم أن باريس سان جيرمان ليس مستعدًا للسماح له بالرحيل في منتصف الموسم دون قتال.

وبعد إقالة سولشاير، تولى مايكل كاريك المسؤولية كمدرب مؤقت، ليحقق مانشستر يونايتد الفوز 2-0 على فياريال في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، لكن النادي يجري محادثات نشطة للحصول على بديل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ومن المعلوم أن فالفيردي الذي غادر برشلونة في يناير 2020 بعد الفوز بلقبين في الدوري الإسباني هو أحد الأسماء المدرجة في قائمة الخيارات قصيرة المدى.

ما الذي نعرفه؟

علمنا في "جول" أن مانشستر يونايتد يواصل سعيه لإيجاد مدرب مؤقت بدلًا من خيار دائم لتولي زمام الأمور في الوقت الحالي.

ويتصدر بوتشيتينو قائمة مانشستر يونايتد لخلافة سولشاير، وتؤكد مصادر "جول" أن مدرب توتنهام السابق سيكون حريصًا على تولي المنصب الآن.

ورغم ذلك، فإن الطلب الأول الذي قدمه مانشستر يونايتد للاستفسار عن وضع المدرب الأرجنتيني في باريس سان جيرمان قد تم رفضه، نظرًا لحقيقة أنه لا يزال متعاقدًا مع الفريق الفرنسي حتى عام 2023.

لذلك، حول يونايتد اهتمامه إلى فالفيردي، حيث تمكن "جول" من تأكيد أن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي يشارك في مفاوضات تعيين المدرب المؤقت، جنبًا إلى جنب مع جون مورتوج مدير كرة القدم، ودارين فليتشر المدير الفني.

ماذا قال بوتشيتينو عن اهتمام يونايتد؟

وخلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده بوتشيتينو قبل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، سُئل الأرجنتيني عما إذا كان مهتمًا بموقف يونايتد.

وأجاب: "أنا أركز بشدة على كرة القدم، أنا لست طفلًا، لقد أمضيت حياتي كلها في لعب كرة القدم، وأنا الآن مدرب منذ 12 عامًا، ونحن نعمل في مجال تكثر فيه الشائعات".

وأضاف: "أفهم تمامًا ما يجري، أحيانًا يكون أمرًا إيجابيًا أو سلبيًا، لكن هذا النوع من الأشياء لا يمكن أن يشتت انتباهي".

وتابع: "ما يفعله فريق آخر ليس من شأني، ولن أخطئ في الحديث، يساء فهم الأمور أحيانًا وتخرج عن سياقها".

ما هو الوضع في مانشستر يونايتد؟

كانت هناك خيبة أمل واسعة النطاق في أكاديمية مانشستر يونايتد بعد إقالة سولشاير، والأمل الآن أن يخلفه مدرب لديه نفس الالتزام في الاعتماد على الشباب.

نيل وود مدرب مانشستر يونايتد تحت 23 عامًا قال في تصريحات خاصة لـ"جول" حول إقالة سولشاير: "كان الأمر غريبًا، لقد كانت علاقته جيدة مع الموظفين في الأكاديمية، ودعم العمل الذي نقوم به، وفتح بعض المسارات لمنح اللاعبين الظهور لأول مرة".

وأضاف: "لقد كان على استعداد لتوظيفهم وهذا ساعدنا حقًا في العمل الذي نقوم به ودعمه، أشعر بخيبة أمل بسبب رحيله".

وأكمل: "آمل أن يستمر الشخص الذي يخلفه في منح الشباب الفرص، أعتقد أن جزء كبير من تاريخ مانشستر يونايتد يعتمد على الشباب، إنه أمر مهم".

واختتم تصريحاته قائلًا: "من المهم الاستمرار في ذلك، لأنه أحد التقاليد التي نتمسك بها جيدًا".

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