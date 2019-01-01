خاص - دي يونج: كأس العالم قطر 2022 سيكون عظيماً

النجم الهولندي مبهر بقطر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع نايجل دي يونج، نجم الشحانية بالدوري القطري، أن تنجح قطر في تنظيم مونديال مميز في 2022، وذلك بعد تجربته بالبلاد الفترة الماضية.

دي يونج انضم للأهلي القطري في 2018، ثم انتقل لصفوف الشحانية مع بداية الموسم الجديد.

وقال دي يونج حصرياً مع "جول": "قمت بزيارة مقر اللجنة المنظمة وأطلعوني على الخطط الخاصة بالمونديال، سيكون رائعاً".

وأضاف: "المنظمون تعلموا الكثير من مونديال 2018، إذا رأيت الملاعب والبنية التحتية ستنبهر، سيكون مميزاً أن بإمكانك حضور ثلاث مباريات في نفس اليوم، تجربة خاصة لم تحدث من قبل".

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وعلق دي يونج على تجربته في قطر: "العام الأول كان ضرورياً للتأقلم، ولكني أنا وعائلتي سعداء الآن، المنافسة مرتفعة مع قدوم عدد من النجوم والدوري مستواه في ارتفاع دائم".

وحول المنتخب القطري: "استفادوا من خبرة اللعب كمجموعة في بطولة آسيا والمشاركة في كوبا أمريكا، عليهم الحفاظ على المجموعة، أعتقد سيكونوا مستعدين خلال عامين للمونديال".

يذكر أن قطر أعلنت في الأيام الماضية رسمياً عن شعار مونديال 2022، والذي حظى باستقبال وردود أفعال واسعة محلياً وعالمياً.