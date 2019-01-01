خاص - سواريز: فالفيردي مدرب رائع والإصابة سبب فشلي في أرسنال

حوار خاص مع موهبة برشلونة وأرسنال سابقاً

كشف دينيس سواريز، لاعب برشلونة وأرسنال سابقاً وسلتا فيجو حالياً، عن الأسباب وراء رحيله عن الفريقين، والعلاقة المميزة التي تجمعه بمدرب البلوجرانا إيرنستو فالفيردي.

وانتقل سواريز الصيف الماضي لصفوف سلتا قادماً من برشلونة بعد إعارة غير موفقة مع أرسنال لستة أشهر الموسم الفائت.

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وقال سواريز مع "جول": "لا تعرف ما قد يحدث بالمستقبل، قد أعود للبريميرليج، ذهبت لأرسنال بآمال كبيرة، لعبت مباراتي الأولى أمام سيتي وتعرض للإصابة، وظننت أنها خطيرة لأنني لم أكن قادراً على الوقوف عليها".

وأضاف: "الآشعة أظهرت أن لم يكن هناك تمزق ولكن تجمع للسوائل في الحوض، ولكن الألم كان رهيباً ولم أكن قادراً على المشي، حاولت التدرب ولكن لم أكن حتى في خمسين بالمائة من حالتي، لم أكن قادراً على تسديد الكرة حتى".

وواصل الإسباني: "أن لا تلعب بسبب الإصابة أمر محبط، كان الألم يهاجمني وأنا نائم حتى، تخيل أن تذهب لنادي وضع عليك آمال كبيرة ثم تصاب في الأسبوع الثاني وتتدرب وأنت تتألم، الآن تخطيت الإصابة".

وعاد سواريز بالحديث لفترته مع برشلونة: "حظيت بفترات جيدة وأخرى سيئة، لعبت لأفضل نادي بالعالم وفزت معه بالبطولات، نافست الأفضل في مركزي، إنييستا، الأمر لم يكن سهلاً".

وأردف: "أتمتع بعلاقة رائعة مع فالفيردي، كل مدرب له طريقته، لا يتحدث كثيراً، قبل انتقالي لأرسنال جلس معي وتحدثنا طويلاً عن مستقبلي وقال إنني استحق اللعب أكثر ولكن كثرة الحلول تمنع الأمر، الرجل حقق ثنائية والعام الماضي كاد يكررها لولا الكأس، هو في المكان الصحيح".

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وكشف سواريز عن أسباب تجديد عقده مع الفريق الكتالوني قبل الإعارة إلى أرسنال: "برشلونة لم يرد تكرار سيناريو منير عندما أُعير إلى ألافيش وعاد متبقي في عقده عاماً وحيداً، لم وأرد ترك برشلونة بشكل سيء لأن علاقتي جيدة بالنادي وأعتبره منزلي الثاني".

وشارك سواريز في 12 مباراة مع سلتا فيجو هذا الموسم بالليجا، وسجل هدفاً وصنع آخراً.