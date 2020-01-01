خاص .. دوري أبطال آسيا يعطل ضم النصر للكوري جين سو

هل سينجح النصر في حسم الصفقة قبل الموسم المقبل؟

يسعى نادي النصر السعودي لحسم صفقة الكوري الجنوبي كيم جين سو لاعب جيونبك هيونداي، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق في الموسم الجديد.

وبدأ النصر محاولات ضم جيم جين سو خلال فترة ويسعى في الوقت الحالي ليصل إلى اتفاق مع النادي الكوري الجنوبي من أجل انضمام اللاعب للفريق.

وأكد مراسل "جول" في كوريا الجنوبية، أن نادي جيونبك هيونداي يرغب في التتويج بدوري أبطال آسيا في الموسم الحالي الذي سوف يستأنف خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرى النادي استحالة التفريط في اللاعب بسببه.

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سوق الانتقالات تم إغلاقة في الدوري الكوري الجنوبي، ولذلك يتمسك النادي بكيم جين سو في الوقت الحالي من أجل دوري أبطال آسيا وأنه مستعد لفقدان اللاعب مجانًا بعد 4 أشهر على أن يبيعه للنصر بسبب دوري أبطال آسيا.

وأضاف مراسل "جول" أن بالرغم من تقديم النصر عرضًا ضخمًا إلا أنه على استعداد أن يخسر هذا المقابل المادي من أجل استكمال دوري أبطال آسيا بتواجد كيم جين سو.

وأكدت المصادر أن بدائل اللاعب في النادي الكوري الجنوبي لن يكونوا على نفس الكفاءة الذي سيقدما كيم جين سو رفقة الفريق.