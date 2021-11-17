خاص | دانيلو عن اعتزال نيمار دوليًا: الأمر معقد!

علّق دانيلو، الظهير الأيمن لنادي يوفنتوس ومنتخب البرازيل على قرار نيمار دا سيلفا، اعتزال كرة القدم دوليًا عقب بطولة كأس العالم 2022.

نيمار في حديث سابق اعتبر أن مونديال قطر 2022 قد يكون الأخير له بقميص البرازيل، وكشف أنه لم يعد بعد الآن قادرًا على التعامل مع الضغوطات النفسية المتعلقة بكرة القدم.

وبالنسبة لدانيلو، فأنه يرى أن الأمر معقد وإنها مسألة شخصية ولا يصح للجميع الحديث عنها وإبداء رأيه، وجاء ذلك خلال حوار خاص أجراه مع جول.

هل نيمار سيعتزل اللعب دوليًا عقب كأس العالم؟

أجاب دانيلو: "بصراحة الأمر معقد”.

وأضاف: "يتحدث لاعبون من فرق أخرى عن هذا الموضوع، مثلاً توني كروس اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا مؤخرًا، لذا فالأمر ليس غريبًا أو فاضحًا كما حدث عندما تحدث نيمار”.

وأردف: "عليه توخي الحذر، ولكن إذا قال ذلك، فلديه أسبابه بكل تأكيد، وبالطبع الأشخاص الذين يعملون معه يفكرون ويحللون الموقف".

وأكمل: "إنها مسألة شخصية للغاية، ومن الصعب إبداء الرأي فيها، لأنني لا أستطيع أن شعر بنفس المشاعر التي يشعر بها، وآمل أن يكون معنا في المنتخب لفترة طويلة لأنه من الجيد جدًا رؤيته يلعب عن قرب".

كيف هي الأمور مع نيمار؟

نيمار ضمن الوصول إلى كأس العالم 2022 بقطر مع البرازيل في الأيام الماضية لكن ابن سلساو لا يعيش في الوقت الحالي أفضل أيامه كرويًا.

وقد قاد نيمار من قبل محاولات منتخب البرازيل نحو حصد اللقب السادس في كأس العالم خلال نسختي 2014 و2018، لكن جهوده لم تكن كافية بعد خروج "السيليساو" من نصف النهائي وربع النهائي على التوالي.

ومع تبقي أكثر من عام بقليل على انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم، فإن نيمار غير متفائل بشأن تمديد مسيرته الدولية حتى كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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