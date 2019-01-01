خاص | خوليت: تشيلسي خسر كثيرًا برحيل صلاح

تعرف على تصريحات أسطورة ميلان وتشيلسي حول صلاح

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد رود خوليت، أسطورة ميلان ولاعب تشيلسي السابق، أنّ البلوز خسر العديد من اللاعبين المميزين أمثال كيفين دي بروينه ومحمد صلاح وروميلو لوكاكو.

محمد صلاح لعب لصالح تشيلسي في 2014 قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا ثم روما ويعود إلى البريميرليج عبر ليفربول.

وقال خوليت في تصريحات خاصة: "أنا سعيد لأن المواهب الشابة بدأت تحصل على فرصة في تشيلسي، ولو استطاعوا الحفاظ على اللاعبين المتميزين في السابق لكان الأمر مختلفًا".

وأوضح: "مو صلاح ودي بروينه ولوكاكو كانوا سيشكلون ثلاثي قوي للغاية يحمل تشيلسي في المستقبل ولكنهم لم يحصلوا على فرصة كافية مع البلوز".

وأشاد أسطورة هولندا ببداية موسم تشيلسي رغم النتائج السلبية مشيرًا إلى أنّ فرانك لامبارد هو البديل المثالي لماوريسيو ساري.

وتابع: "بالطبع النتائج ليست جيدة ولكن الأهم أنّ يُظهر المدرب فلسفته وأفكاره في كرة القدم ومنحه للشباب فرصة للمشاركة، صحيح أن السبب هو الحرمان من التعاقدات ولكنها خطوة جيدة".

واختتم: "يجب عليهم التعلم من تجربة أياكس والصبر على اللاعبين الشباب وقد يؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي لم يتعاقد مع أي صفقة في الصيف الماضي ولن يتمكن من ضم لاعبين في يناير بسبب عقوبة الحرمان من الصفقات.