خاص | خطوة واحدة تفصل جمال بلعمري عن الانتقال إلى الأهلي

جمال بلعمري اقترب من الانتقال إلى الأهلي.

وافق الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق ليون الفرنسي، على الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الراقي.

جمال بلعمري كان لاعبًا في صفوف نادي الشباب الموسم الماضي، قبل أن يفسخ تعاقده وينتقل إلى نادي ليون الفرنسي مع بداية الموسم الحالي.

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وعلم "جول" من مصادره، أن ما يعيق انتقال جمال بلعمري إلى الأهلي، هو وجود بند يلزم المدافع الجزائري بدفع مبلغ 2.5 مليون ريال إلى نادي الشباب، حال عودته ولعبه في نادي بالدوري السعودي.

ومن جانبها تواصلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، مع إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، من أجل التوصل لاتفاق بشأن انتقال بلعمري إلى صفوف الراقي.

الأهلي عرض على الشباب التنازل عن اللاعب سلطان مندش كجزء من صفقة انتقال جمال بلعمري إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومازال مسؤولي الأهلي في مفاوضات مع الشباب، بشأن ضم جمال بلعمري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خط دفاع الفريق الذي يعاني خلال الفترة الماضية.