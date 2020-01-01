خاص | خطوة واحدة تفصل تاوامبا عن أحد أندية الرياض

تاوامبا في طريقه للانقال لأحد أندية الرياض.

اقترب اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا، مهاجم نادي التعاون السابق، من الانتقال لأحد أندية العاصمة السعودية الرياض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

تاوامبا تقدم بطلب استئناف على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحظره من الانتقال لأحد أندية المملكة، بسبب رفضه تمديد عقده مع فريقه السابق التعاون، حتى نهاية الموسم، وتم قبوله من جانب مركز التحكيم الرياضي.

وعلم "جول" من مصادره، أن نادي الشباب توصل لاتفاق مع اللاعب الكاميروني تاوامبا من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر

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ويتبقى فقط حكم مركز التحكيم الرياضي السعودي، بشأن أحقية تاوامبا في الانتقال لأي فريق سعودي داخل المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن خلال الفترة الماضية، عن حظر عدد من اللاعبين الذين رفضوا تمديد عقودهم من أنديتهم حتى نهاية الموسم، من ضمنهم ليندر تاوامبا.

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ومن المقرر أن يطلب مركز التحكيم الرياضي من الاتحاد السعودي الرد على شكوى تاوامبا، على أن يتم اختيار المحكمين من كل طرف، لتكوين لجنة تحكيم.